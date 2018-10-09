Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Enflasyonla Topyekün Mücadele Programını tanıttı

Bakan Albayrak bu çerçevede özel sektör firmalarının yılsonuna kadar yüzde 10 indirim uygulayacaklarını açıkladı. Bakan Albayrak bankalarında 1 Ağustos'tan itibaren yüksek faizle kullandırılmış olan kredilerin faiz oranlarında yüzde 10 indirim yapacaklarını duyurdu. Bakan Albayrak, yaptığı açıklamalarda elektrik ve doğalgaza da beklenmedik küresel bir gelişme olmadığı takdirde yılsonuna kadar herhangi bir zam yapılmayacağının altını kalın çizgilerle çizdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nın detaylarını açıkladı. Enflasyonla topyekün mücadelede birlik ve beraberliğin öneminde dikkat çeken Albayrak, "Enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarı devletin tek başına yürütebileceği bir mücadele değildir. 81 milyonun omuz vereceği bir mücadele olmazsa hep bir taraf eksik kalır. Bu mücadele, sonunda tüm Türkiye'nin kazanacağı bir mücadele" dedi.

Türkiye'nin Ağustos ayıyla birlikte doğrudan para birimi ve ekonomisine yönelik spekülatif ataklarla karşı karşıya kaldığını ardından ekonomi yönetimi ve tüm paydaşlarıyla birlikte güçlü bir koordinasyonla etkin bir mücadele içerisine girdiğini altını çizen Bakan Albyarak, "Bu atakların özellikle kurda neden olduğu oynaklığa karşı alınan tedbirlerle belirsizlik ve dalgalanma dizginlenmiş ve spekülatif ataklar Ağustos ve Eylül ayı ile birlikte püskürtülmüştür. Oluşturulmak istenen endişe havasına izin verilmemiştir" diye konuştu.

"Normalleşmenin sağlanacağı bir sürece giriyoruz"

Çok daha güçlü yapısal adımlarla ve güçlü koordinasyonlar ile hayata geçirilecek politikalarla yatırımcı güveninin çok daha ileriye taşınacağını belirten Albayrak, "Tüm bu adımlarla birlikte yeni ekonomi programında ifade ettiğimiz üzere önümüzdeki sürecin ilk fazı olan dengelenme süreci başlamıştır. Özellikle son dönemde kurdaki yukarı yönlü hareket ve oynaklık yavaş yavaş geride bırakıldı. Kur dalgalanmalarının olumsuz etki yaptığı fiyatlamalarda oluşan bu köpüğün dengelenme süreci ile birlikte aşağı yönlü inme sürecinin başlaması gerekir. Belirsizlik ve spekülasyon nedeniyle fiyatlamalarda en üst beklenti ve tahminler esas alınmıştır. İşte bu nedenle Eylül ayı enflasyon rakamları piyasa beklentilerinin de üzerinde gelmiştir. Normalleşmenin sağlanacağı bir sürece giriyoruz. “Bizim ekonomi anlayışımızın temelinde insan var. Attığımız tüm adımlarda insanımızın huzur ve refahının artması amacı çabası her daim ilk sıradadır. Bizim ekonomi anlayışımız da topyekün milletçe kazanmak var” şeklinde konuştu.

Albayrak, bugün bu ortamda kar artırma amacıyla yapılacak her girişimin kısa soluklu yakın gelecekte çok daha büyük zararları beraberinde getirecek adımlar olacağını kaydetti.

"Herkese olumlu bir şekilde yansıyacak"

Enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarının devletin tek başına yürütebileceği bir mücadele olmadığına dikkat çeken Albayrak, "81 milyonun omuz vereceği bir mücadele olmazsa hep bir taraf eksik kalır. Bu mücadele öyle bir mücadele ki, sonunda tüm Türkiye'nin kazanacağı bir mücadele. Herkese olumlu bir şekilde yansıyacak. Girdi maliyetlerini düşürecek, fiyatlarda oluşan bu hareketliliği firmalarımızı zora sokmaması için tüm bu süreçlerde işsizliğin artmaması için neler yapabiliriz çalıştık. Tüm bu çalışmalardan sonra özel sektörümüz ile buluştuk" dedi.

Firmalardan yılsonuna kadar yüzde 10 indirim

Bakan Albayrak, bu süreçte birliklerden ve iş dünyasından büyük bir destek ve samimiyet gördüklerini belirterek şu duyuruyu yaptı: "Bu görüşmelerde bu hareketin bir çıtasını belirleyelim dedik. Bu harekete katılmak için tüm firmalarımızdan asgari yüzde 10 indirim yapmaları ve bu indirimi yıl sonuna kadar sürdürmeleri fikri üzerinde topyekün bir mütabakata vardık. Bu bir gönüllülük kampanyası. Katılımlardan mutluluk duyuyoruz."

Vatandaşa çağrı

Bakan Albayrak indirim uygulayacak firmaların vitrinlerinde kullanacakları logoyu da tanıttı. Albayrak Vatandaşlara logoyu kullanan firmalardan alışveriş yaparak enflasyonla topyekün mücadeleye destek vermeleri yönünde çağrıda bulundu.

Elektrik ve doğalgaza yılsonuna kadar zam yok

Bakan Albayrak, elektriğe ve doğalgaza yılsonuna kadar zam yapılmayacağı müjdesini vererek, "Eşel Mobil Sistemi ile enflasyon üzerinde oluşabilecek bu kur baskısı noktasındaki fiyat geçişleriyle ilgili güçlü bir duruş sergiledik. Enerjideki tüm düzenlemelerin de ayrıca iki enflasyon detaylı analizlerini yaptık ve öncelikli olarak küresel anlamda çok büyük bir değişim süreci olmadığı sürece elektriğe ve doğalgaza yılsonuna kadar zam yapmayacağız" diye konuştu.

KDV iadeleri

Albayrak, KDV iadeleriyle ilgili de şunları açıkladı: "2018 son üç ay bekleyen KDV iadeleriyle ilgili hızlı bir çalışma ile birlikte iade ödenme süreçlerini çok ciddi oranda hızlandırıp bu yılsonuna kadar başvuruların tamamını neticelendirme sürecini yürütüyoruz. 2019 yılı başından itibaren KDV iade başvurularını başvuru tarihinden itibaren 10 iş günü içinde iade talebinin yüzde 50'si incelemenin bitmesi beklemeden mükellefe ödeyecek bir süreci de başlatıyoruz."

Bankaların kredi faizi kararı

Bakan Albayrak, preograma bankacılık sektörününde destek verdiğini söyleyerek "Bankalarımıza, bankalar birliğimize ve sektör kurumlarımıza teşekkür ederim. 15 milyon lira altındaki krediler için 6 ay ödemesiz 24 ay vadeli yapılandırma tavsiye kararı için hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. Bankalarımız sendikasyonlarını hallediyor. Diğer sektörlerimiz gibi bankalarımız da enflasyonla mücadeleye destek vereceklerini beyan ettiler. 1 Ağustostan itibaren bankalarımız bu kapsamda yüksek faizle kullandırılmış olan kredilerin faiz oranlarında yüzde 10 indirim yapacaklar" şeklinde konuştu.

Komisyonculuk kaldırılıyor

Bakan Albayrak, Hal Yasası ile komisyonculuğun kaldırılacağı bilgisini vererek "Enflasyon ile mücadele kapsamında sebze, meyve ve benzeri fiyatların ucuzlamasını temin etmek için Hal Yasası ile ilgili değişiklik ve Meclise gelmesi ile ilgili süreç bu ay içinde inşallah nihayete eriyor. Çok eklenen bir süreç bu. Artık Ekim ayı itibariyle bunu Meclis Komisyonunda göreceğiz. Bu değişiklikle komisyonculuk kaldırılacak. Yeni haller kurularak satıcı sayısının ve rekabetin artırılması, üretici ve üretici örgütlerinin satış imkanlarının artırılması öncelikli hedef olacak" dedi.

Ürünlerin bozulmasını engellemek için depolama, soğuk depolama, ambalaj, nakliyat konularında belli standartların uygulamaya konulacağını açıklayan Albayrak, "Çok özgün bir modeli çalışmaya başladık. Buna bağlı olarak gıda ürünlerinde fiyat dalgalanmasının yakından takip edileceği ürün, gözetim mekanizması için sürecin çalışmalarını başlattık. Kira artış oranına dair üst sınır döviz kuru ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere duyarlılığı yüksek olan üretici fiyatları yerine artık tüketici fiyatlarına göre belirleneceğin açıkladık. Spekülatif fiyat artışlarına sebep olan fırsatçılık ve stokçulukla etkin şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda Alo 175 hattı üzerinden şikayet ve başvuru kanallarını devam ettiriyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Albayrak son olarak Türkiye'nin çok güçlü bir ülke olduğunu dile getirerek "Tarihin her döneminde her sahnesinde başı dik duru ile bir millet olduk. Bugün dünyaya örnek gösterilecek bir birliktelik mücadeleyi anons ettiğimiz bir gün yaşıyoruz. Kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye'nin hedefine ulaşmasına kimse engel olamayacak" ifadelerini kullandı.