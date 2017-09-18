Hazır beton endeksi Ağustos’ta arttı

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), 2017 Ağustos ayı hazır beton endeksi ile inşaat ve bununla bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri açıkladı. Raporda, Temmuz 2017’de ilk defa eşik değerin üstüne çıkan güven endeksi, Ağustos ayında eşik değerin üzerine çıkamadı. Ancak bileşik endeks olan hazır beton endeksi, Ağustos ayı genelinde sektörün genel görünümünün olumlu olduğunu ortaya koydu.

Yüzde 0,6 ile en fazla artış gösteren endekslerden biri faaliyet endeksi oldu

Hazır beton faaliyet endeksi Ağustos ayı değeri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,6’lık artış ile en fazla artış gösteren endekslerden biri oldu. Ankete katılan firmaların yüzde 59’u Ağustos ayında satışlarının arttığını belirtirken satışlarında önceki aya göre azalma olduğunu ifade edenlerin oranı yüzde 14’te kaldı. Alınan kayıtlı siparişlerde artış olduğunu söyleyenlerin oranının yüzde 50’nin üzerinde olması, faaliyetteki hareketlenmeyi teyit etti.

En az artış güven endeksinde gerçekleşti

Hazır beton güven endeksinin Temmuz ayı değeri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 arttı. Bu artış pozitif bir artış olmakla birlikte diğer endekslere kıyasla düşük kaldı. Endeksin değerinin eşiğin altında kalması, sektörün ekonomiye olan güvenin istenilen düzeyde olmadığını ortaya koydu. Ankete katılanların yüzde 11’i yeni istihdamı düşünürken, yeni yatırım düşünenlerin oranı ise yüzde 15 oldu. Ankete katılan firmaların yüzde 30’u tedarikçilere verdiği siparişin önümüzdeki üç ayda artacağını düşündüğünü belirtti.

Beklenti endeksi 0,6 oranında artış gösterdi

İnşaat sektörünün önümüzdeki dönemde gidişatını göstermesi açısından önemli olan hazır beton beklenti endeksinin Ağustos ayı değeri bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,6 oranında artış gösterdi. Önümüzdeki üç ayda satışlarının artacağını düşünenlerin oranı yüzde 55 iken, satışların azalacağını düşünenlerin oranı yüzde 18 oldu. Gelecek üç ayda girdi stoklarını artıracağını söyleyen firmaların oranı ise yüzde 60 olarak gerçekleşti.

Hazır beton endeksi önceki yılın aynı ayına göre arttı

Bileşik endeks olan hazır beton endeksi de bu gelişmelerden etkilenerek Ağustos ayında 100,34 değerine ulaştı. Böylece önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 oranında artış gösterdi.

“Önümüzdeki döneme ilişkin sektörün beklentisi olumlu”

Hazır beton endeksi Ağustos ayı raporu sonuçları ile ilgili görüşlerini açıklayan Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, Temmuz ayından sonra Ağustos ayında da faaliyet endeksinin yükselişini sürdürdüğünü, sektörün önümüzdeki döneme ilişkin beklentisinin pozitif göründüğünü ifade etti.

Yavuz Işık, rapor ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu, “Geride bıraktığımız Temmuz ve Ağustos ayında faaliyet endeksinin yükseliyor olması, inşaat sektöründeki ilerlemenin boyutlarını ortaya koymaktadır. Üçüncü çeyreğin ilk iki ayında inşaat sektöründe görülen bu hareketlilik sonrasında eylül ayında da endeksin yükselmesi durumunda, inşaat sektörü üçüncü çeyrekte de Türkiye’nin büyümesine oldukça önemli bir katkı sunacaktır”.