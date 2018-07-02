Haziran ayında magazin dünyasında en çok konuşulan isimler belli oldu

MTM, Magazin Gazetecileri Derneği için hazırladığı Haziran ayı magazin raporu açıklandı. Rapora göre ünlülerin sosyal medya paylaşımları, Haziran ayında magazin medyasının gündemini oluşturdu. Cem Yılmaz, devam eden ilişkisi hakkında yaptığı açıklamayla ve verdiği yeni film projesi haberiyle dikkat çekerken, hakkında çıkan taciz iddiasıyla magazin dünyasını sarsan isim Talat Bulut oldu. Yıldızlı Şarkılar albümünün yankıları süren Yıldız Tilbe ve albümün en çok konuşulan isimlerinden Aleyna Tilki de ay boyunca medyada kendilerine yer bulmaya devam etti. Yine raporuna göre Özge Borak listede birinci sırada yer aldı. Onu takip eden ismin ise Acun Ilıcalı olduğu tespit edildi.

Özge Borak aldığı mesajla çok konuşuldu

Oyuncu Özge Borak, Instagram hesabına gelen bir mesajı yayınlaması üzerine ay boyunca en çok konuşulan isim oldu. Kendisini iş adamı olarak tanıtan bir kişiden gelen ahlaksız teklifi sosyal medya hesabından paylaşan Borak’ın, Haziran ayında internet medyasında çıkan 9 bin 153 habere konu olduğu belirlendi.

Acun Ilıcalı listenin ikinci sırasında yer aldı

Survavior programında yaşanan gelişmelerin medyada sıkça yer alması ve yakın zamanda ekibinde görev alan kameraman Alper Baycın’ın hayatını kaybetmesi, Acun Ilıcalı ile ilgili medyada çıkan haber sayılarına yansıdı. Yaşanan acı olay nedeniyle Survavior’ın finalinin ileri bir tarihe ertelendiğini de duyuran Ilıcalı ile ilgili ay boyunca 7 bin 278 haber yapıldı.

Talat Bulut taciz iddialarıyla gündemdeydi

Talat Bulut, rol aldığı ’Yasak Elma’ dizisinde kostüm asistanı Özge Ş.’yi taciz ettiği iddiası ile magazin gündemine gelerek hakkında çıkan 4 bin 479 haberle lisenin üçüncü sırasında yer aldı. İddiaya tepki gösterenler olduğu gibi olayın gerçeği yansıtmadığını düşünenler de vardı. Yaptığı açıklamada Talat Bulut’un düzgün bir aile babası olduğunu ifade eden Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Fatma Girik’in hakkında ise bin 206 haber yer aldığı tespit edildi.

Cem Yılmaz ilişkisi ve yeni projesiyle adından söz ettirdi

Cem Yılmaz ve sevgilisi Defne Samyeli, haziran ayında da magazin gündeminde yer almaya devam etti. Çıktıkları Bodrum tatili ve Cem Yılmaz’ın bir röportajda Defne Samyeli’ye uzun yıllardır hayran olduğunu itiraf etmesi ikiliyi gündemde tutan konulardandı. Ayrıca Yılmaz’ın sosyal medya hesabından afişini paylaştığı yeni film projesi ’Kara Komik Filmler’ de merak uyandırdı. Cem Yılmaz hakkında medyada toplam 3 bin 440 haber yer alırken, Defne Samyeli’nin medyada bulunan toplam haber sayısının bin 754 olduğu görüldü.

Demet Akalın konuşulmaya devam ediyor

Haziran ayı başında ailesiyle birlikte çıktığı Monaco tatili ile çok konuşulan Demet Akalın, tatil dönüşü hız kazanan konser maratonuyla olduğu kadar yaptığı yorumlar ve sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemde kalmayı sürdürdü. Ünlü popçu ay boyunca 2 bin 909 haberle medya dünyasında yer aldı.