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Hazırlık Maçı: Beşiktaş: 2 - Altınordu: 1

Siyah-beyazlılar karşılaşmayı 2-1 kazandı.



Stat: Vodafone Park


Hakemler: Volkan Bayarslan, Mehmet Kapluhan, Deniz Caner Özaral


Beşiktaş: Karius, Ege Atlam, Hüseyin Seyliğli (Erdoğan Kaya dk. 66), Alpay Çelebi (Rıdvan Yılmaz dk. 75), Atiba Hutchinson (Querasma dk. 46), Lens, Güven Yalçın (Kartal Kayra dk. 85 ?), Necip Uysal, Gökhan Töre (Oğuzhan Aydoğan dk. 78), Negredo (Mustafa Pektemek dk. 46), Love (Berkay Can dk. 71)


Yedekler: Ersin Destanoğlu


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Altınordu: Erce Kardeşler (Erhan Erentürk dk. 46), Recep Yemişci, Kerim Alıcı (Mehmet Enes dk. 64), Ali Yaşar (Yusuf Acer dk. 58), Sinan Osmanoğlu, Oğulcan Ülgün (David Deniz dk. 58), Muhammed Mert (Berkay Samancı dk. 58), Alican, Sefa, Anıl, Serdar Deliktaş (Kemal Rüzgar dk. 71)


Yedekler: Murat Uçar


Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu


Goller: Negredo (dk. 24), Güven (dk. 45) (Beşiktaş), Serdar (dk. 59) (Altınordu)

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