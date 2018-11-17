Hazırlık maçı: Beşiktaş: 2 - İstanbulspor: 1

Milli arada İstanbulspor ile hazırlık mücadelesinde karşı karşıya gelen Beşiktaş, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı Mustafa Pektemek ve Quaresma'nın attığı gollerle 2-1 kazandı. İstanbulspor'un tek golünü golünü Barış Örücü kaydetti.

Milli maçlar için lige verilen arada hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Karius, Dorukhan Toköz, Yusuf Bildik, Fatih Aksoy, Caner Erkin, Quaresma, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Oğuzhan Aydoğan, Mustafa Pektemek ve Vagner Love ilk 11'iyle sahaya çıkan siyah-beyazlılar, henüz karşılaşmanın 14. dakikasında penaltıdan Barış Örücü'nün attığı golle geriye düştü. Rakibine karşı baskılı bir oyun ortaya koyan Beşiktaş, 18. dakikada Quaresma'nın ortasında Mustafa Pektemek'in attığı golle eşitliği yakaladı. Portekizli oyuncu, karşılaşmanın 85. dakikasında kazanılan serbest vuruşta fileleri havalandırarak skoru 2-1'e getirdi.