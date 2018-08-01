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01 Ağustos 2018 23:00

Hazırlık maçı: Fenerbahçe: 2 - Cagliari: 1 (Maç sonucu)

Fenerbahçe hazırlık maçında karşı karşıya geldiği İtalyan ekibi Cagliari’yi 2-1 mağlup etti.

Hazırlık maçı: Fenerbahçe: 2 - Cagliari: 1 (Maç sonucu)

01 Ağustos 2018 23:00



Maçtan dakikalar


28. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte Neustadter kafayla ön direğe indirdi. Ön direkte topla buluşan Josef’in vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Dönen topu Cagliari savunması kornere çeldi.


51. dakikada sağ kanattan Ayew’in yaptığı ortada top Cagliari savunmasından döndü. Dönen topa ön direkte Alper’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


57. dakikada Eljif’in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Alper’in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0


68. dakikada Luca’nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Sau Marco’nun ceza sahası içi sağ çaprazına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1


80. dakikada Giuliano’nun pasında topla buluşan Alper’in ceza sahası içinden yaptığı vuruşta top kaleci Alessio’da kaldı.



Stat: Ülker


Hakemler: Alper Ulusoy xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Ali Saygın Ögel xx


Fenerbahçe: Volkan xx, Isla xx (Şener Özbayraklı dk. 84 ?), Neustadter xx, Skrtel xx, Hasan Ali xx, Josef xx, Eljif xx, Ayew xx (Barış Alıcı dk. 58 x), Valbuena xx (Dirar x dk. 82), Giuliano xx, Alper xx


Yedekler: Kameni, Erten, Oğuz Kağan Güçtekin, Dirar, Yiğithan, Samed Karakoç, Ozan, Ferdi Kadıoğlu, Serhat Kot


Teknik Direktör: Phillip Cocu


Cagliari: Alesio xx, Luca xx, Lucas xx (Fabio dk. 85 ?), Paolo xx, Diego xx (Sau Marco dk. 65 x), Nicolo xx, Artur xx, Charalampas xx (Pajac Marko dk. 90+1 ?), Luca xx, Leonardo xx (Song dk. 38 x), Filippo x (Andreolli Marco dk. 90+1 ?)


Yedekler: Rafael, Simone, Daniele, Padoin Simone, Capuana Marco, Alessandro, Santiago


Teknik Direktör: Maran Rolando


Goller: Alper (dk. 51 ve 57) (Fenerbahçe), Sau Marco (dk. 68) (Cagliari)




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