Hazırlık maçı: Fenerbahçe: 2 - Cagliari: 1 (Maç sonucu)

Maçtan dakikalar
28. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte Neustadter kafayla ön direğe indirdi. Ön direkte topla buluşan Josef’in vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Dönen topu Cagliari savunması kornere çeldi.
51. dakikada sağ kanattan Ayew’in yaptığı ortada top Cagliari savunmasından döndü. Dönen topa ön direkte Alper’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
57. dakikada Eljif’in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Alper’in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
68. dakikada Luca’nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Sau Marco’nun ceza sahası içi sağ çaprazına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
80. dakikada Giuliano’nun pasında topla buluşan Alper’in ceza sahası içinden yaptığı vuruşta top kaleci Alessio’da kaldı.
Stat: Ülker
Hakemler: Alper Ulusoy xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Ali Saygın Ögel xx
Fenerbahçe: Volkan xx, Isla xx (Şener Özbayraklı dk. 84 ?), Neustadter xx, Skrtel xx, Hasan Ali xx, Josef xx, Eljif xx, Ayew xx (Barış Alıcı dk. 58 x), Valbuena xx (Dirar x dk. 82), Giuliano xx, Alper xx
Yedekler: Kameni, Erten, Oğuz Kağan Güçtekin, Dirar, Yiğithan, Samed Karakoç, Ozan, Ferdi Kadıoğlu, Serhat Kot
Teknik Direktör: Phillip Cocu
Cagliari: Alesio xx, Luca xx, Lucas xx (Fabio dk. 85 ?), Paolo xx, Diego xx (Sau Marco dk. 65 x), Nicolo xx, Artur xx, Charalampas xx (Pajac Marko dk. 90+1 ?), Luca xx, Leonardo xx (Song dk. 38 x), Filippo x (Andreolli Marco dk. 90+1 ?)
Yedekler: Rafael, Simone, Daniele, Padoin Simone, Capuana Marco, Alessandro, Santiago
Teknik Direktör: Maran Rolando
Goller: Alper (dk. 51 ve 57) (Fenerbahçe), Sau Marco (dk. 68) (Cagliari)