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04 Ağustos 2018 20:58

Hazırlık Maçı: Trabzonspor: 0 - Cagliari: 0

Trabzonspor, hazırlık maçında karşılaştığı İtalyan ekibi Cagliari ile 0-0 berabere kaldı.

Hazırlık Maçı: Trabzonspor: 0 - Cagliari: 0

04 Ağustos 2018 20:58



Maçtan dakikalar


21. dakikada sağ taraftan Yusuf’un kullandığı kornerde kale önünde Rodallega’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.


29. dakikada ceza sahası içinde Fabio’nun Rodallega’ya müdahalesi sonucu hakem Suat Arslanboğa penaltı noktasını gösterdi.


30. dakikada Sosa’nın kullandığı penaltı atışında kaleci Rafael meşin yuvarlağı kornere çeldi.


34. dakikada ceza sahası sol çaprazından çalımlayarak içeri giren Yusuf’un yaptığı sert vuruşta kaleci Rafael topu kornere çeldi.


40. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf’un pasında ceza sahası içi sol çaprazından Pereira’nın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üst direkten auta gitti.



Stat: Atatürk Olimpiyat


Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Erdinç Sezertam xx, Samet Çiçek xx


Trabzonspor: Esteban xx, Pereira xx (Semih dk. 71 x), Toure xx (Hosseini dk. 62 x), Mustafa xx, İbanez xx (Samican Özkan dk. 88 ?), Kucka xx, Onazi xx, Abdulkadir xx, Yusuf xx (Olcay dk. 76 x), Sosa xx (Amiri dk. 62 x), Rodallega xx (Abdulkadir Parmak dk. 71 x)


Yedekler: Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Hasan Batuhan Arslan, Murat Cem Akpınar


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Cagliari: Rafael xx, Andreolli Marco xx, Danile xx, Marko xx, Fabio xx, Simone xx, Artur xx (Lucas dk. 62 x), Saou Marco xx, Alessandro xx, Leonardo xx, Santiago xx


Yedekler: Aresti Simone, Cragno Alessio, Luca, Lucas, Paolo, Diego, Nicolo, Charalampos, Cappitelli Luca, Capuano Marco, Hang Kwang Song, Filippo


Teknik Direktör: Maran Rolando


Sarı kartlar: Sau Marco, Marko, Leonardo (Cagliari), Pereira (Trabzonspor)




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