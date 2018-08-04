Hazırlık Maçı: Trabzonspor: 0 - Cagliari: 0

Maçtan dakikalar
21. dakikada sağ taraftan Yusuf’un kullandığı kornerde kale önünde Rodallega’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
29. dakikada ceza sahası içinde Fabio’nun Rodallega’ya müdahalesi sonucu hakem Suat Arslanboğa penaltı noktasını gösterdi.
30. dakikada Sosa’nın kullandığı penaltı atışında kaleci Rafael meşin yuvarlağı kornere çeldi.
34. dakikada ceza sahası sol çaprazından çalımlayarak içeri giren Yusuf’un yaptığı sert vuruşta kaleci Rafael topu kornere çeldi.
40. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf’un pasında ceza sahası içi sol çaprazından Pereira’nın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üst direkten auta gitti.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Erdinç Sezertam xx, Samet Çiçek xx
Trabzonspor: Esteban xx, Pereira xx (Semih dk. 71 x), Toure xx (Hosseini dk. 62 x), Mustafa xx, İbanez xx (Samican Özkan dk. 88 ?), Kucka xx, Onazi xx, Abdulkadir xx, Yusuf xx (Olcay dk. 76 x), Sosa xx (Amiri dk. 62 x), Rodallega xx (Abdulkadir Parmak dk. 71 x)
Yedekler: Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Hasan Batuhan Arslan, Murat Cem Akpınar
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Cagliari: Rafael xx, Andreolli Marco xx, Danile xx, Marko xx, Fabio xx, Simone xx, Artur xx (Lucas dk. 62 x), Saou Marco xx, Alessandro xx, Leonardo xx, Santiago xx
Yedekler: Aresti Simone, Cragno Alessio, Luca, Lucas, Paolo, Diego, Nicolo, Charalampos, Cappitelli Luca, Capuano Marco, Hang Kwang Song, Filippo
Teknik Direktör: Maran Rolando
Sarı kartlar: Sau Marco, Marko, Leonardo (Cagliari), Pereira (Trabzonspor)