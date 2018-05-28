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28 Mayıs 2018 22:09

Hazırlık maçı: Türkiye: 1 - İran: 0 (İlk yarı)

Türkiye, hazırlık maçında İran ile karşı karşıya geliyor.

Hazırlık maçı: Türkiye: 1 - İran: 0 (İlk yarı)

28 Mayıs 2018 22:09

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Türkiye, Cenk Tosun’un golüyle 1-0 önde kapattı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada Okay, rakipten kaptığı topla hareketlenip savunmanın arkasına sarkan Cenk Tosun’u gördü. Bu futbolcu kalecinin üzerinden aşırtmak istedi ancak Beiranvand son anda topa müdahale etti.


6. dakikada kendi yarı sahasından aldığı topla hareketlenen Mehmet Topal, Cenk Tosun’a güzel bir pas çıkardı. Cheshmi’den sıyrılan yıldız golcü, güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0


8. dakikada cengiz Ünder soldan bindirip son çizgiye kadar indi ve penaltı noktası üzerindeki Yusuf Yazıcı’yı gördü. Bu futbolcunun şutunda top üstten az farkla auta çıktı.


17. dakikada Cenk Tosun savunmanın arasından çok iyi bir pasla Yusuf Yazıcı’nın kaleciyle karşı karşıya kalmasını sağladı. Genç oyuncunun şutunda kaleci Beiranvand son anda topu kornere gönderdi.


24. dakikada Şener’in hatalı pasında topu kapan Jahanbakhsh, soldan bindiren Hajsafi’yi gördü. Bu futbolcunun karşı karşıya vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı gole izin vermedi.


26. dakikada Jahanbakhsh, Şener’i şık bir hareketle çalımlayarak önünü boşalttı ve sert bir şut çekti. Serkan Kırıntılı bu pozisyonda da gole izin vermedi.


34. dakikada soldan bindiren Hasan Ali, rakibini ekarte ederek ceza sahası yayındaki Cengiz’i gördü. Bu futbolcunun sert şutunda köşeye giden topu son anda kaleci Beiranvand kornere gönderdi.



Stat: 3. İstanbul


Hakemler: Valentin Kovalenko xx, Ruslan Serazitdinov xx, Alisher Usmanov xx


Türkiye: Serkan xxx, Şener xx, Kaan xxx, Çağlar xxx, Hasan Ali xx, Mehmet Topal xxx, Okay xxx, Emre Akbaba xx, Cengiz xx, Yusuf xxx, Cenk Tosun xxx


Yedekler: Harun, Sinan, Ömer, Serdar, Oğuzhan, Umut, Mehmet Zeki, Mahmut, Deniz, Kenan, Yunus, İrfan Can, Ertuğrul, Tarkan, Berkay


Teknik Direktör: Mircea Lucescu


İran: Beiranvand xx, Rezaeian xx, Cheshmi x, Pouraliganji x, Mohammadi xx, Shojaei x, Ansarifard xx, Hajsafi x, Jahanbakhsh xxx, Taremi x, Azmoun x


Yedekler: Mazaheri, Abedzadeh, Torabi, Ezatolahi, Ebrahimi, Amiri, Ghoddos, Khanzadeh, Montazeri, Channejhad, Hosseini, Dejagah, Gholizadeh


Teknik Direktör: Carlos Queiroz


Gol: Cenk Tosun (dk. 7) (Türkiye)


Sarı kart: Emre Akbaba (Türkiye)




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