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Hazırlık Maçı: Türkiye: 1 - İran: 0 (Maç Devam Ediyor)
28 Mayıs 2018 21:35
Hazırlık maçı: Türkiye: 1 - İran: 0 (Maç devam ediyor)
A Milli Futbol Takımı, Fatih Terim Stadı’nda hazırlık maçında İran ile karşı karşıya geliyor.
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28 Mayıs 2018 21:35
Mücadelede 20. dakika millilerin 1-0’lık üstünlüğü ile geçildi.
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