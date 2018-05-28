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28 Mayıs 2018 21:35

Hazırlık maçı: Türkiye: 1 - İran: 0 (Maç devam ediyor)

A Milli Futbol Takımı, Fatih Terim Stadı’nda hazırlık maçında İran ile karşı karşıya geliyor.

Hazırlık maçı: Türkiye: 1 - İran: 0 (Maç devam ediyor)

28 Mayıs 2018 21:35

Mücadelede 20. dakika millilerin 1-0’lık üstünlüğü ile geçildi.




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