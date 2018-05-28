Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - İran: 1 (Maç sonucu)

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan karşılaşmada Ay-Yıldızlılar, rakibini Cenk Tosun’un attığı gollerle 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada topla buluşan Yusuf Yazıcı, savunmanın arkasına hareketlenen Cenk Tosun’u gördü. Kalecinin öne çıktığını gören Cenk, ceza sahası dışından yerden düzgün bir vuruş yaparak farkı 2’ye çıkardı. 2-0

71. dakikada Oğuzhan’ın çaprazdan verdiği pas savunmadan sekip yeniden Oğuzhan’ın önünde kaldı. Bu futbolcu kaleyi karşıdan gören noktadan şutunu attı ancak savunma son anda ayak koydu.

89. dakikada gelişen İran atağında topla buluşan Channejhad, ceza sahası önünden kaleyi yokladı. Bu futbolcunun sert şutunda top üstten az farkla auta gitti.

90+1. dakikada kullanılan korner atışında Ghoddos’un kafa vuruşunda topu Serkan çıkartırken dönen topu Channejhad tamamladı ancak Ömer çizgide elle müdahale etti. Hakem bu pozisyonda penaltı noktasını gösterirken Ömer de kırmızı kart gördü.

90+2. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına gelen Dejagah düzgün bir vuruş yaparak farkı 1’e indiren isim oldu. 2-1

Stat: 3. İstanbul

Hakemler: Valentin Kovalenko xx, Ruslan Serazitdinov xx, Alisher Usmanov xx

Türkiye: Serkan xxx, Şener xx, Kaan xxx, Çağlar xxx, Hasan Ali xx (Ömer Bayram dk. 86 ?), Mehmet Topal xxx (Umut dk. 78 xx), Okay xxx, Emre Akbaba xx (Oğuzhan dk. 58 xx), Cengiz xx (Serdar Gürler dk. 46 xx), Yusuf xx (Deniz dk. 65 xx), Cenk Tosun xxxx (Tarkan dk. 78 x)

Yedekler: Harun, Sinan, Mehmet Zeki, Mahmut, Kenan, Yunus, İrfan Can, Ertuğrul, Berkay

Teknik Direktör: Mircea Lucescu

İran: Beiranvand xx, Rezaeian xx, Cheshmi x, Pouraliganji x, Mohammadi xx, Shojaei x (Ebrahimi dk. 68 x), Ansarifard xx (Dejagah dk. 71 x), Hajsafi x (Amiri dk. 59 x), Jahanbakhsh xx (Torabi dk. 75 x), Taremi x (Ghoddos dk. 59 x), Azmoun x (Channejhad dk. 80 x)

Yedekler: Mazaheri, Abedzadeh, Ezatolahi, Khanzadeh, Montazeri, Hosseini, Gholizadeh

Teknik Direktör: Carlos Queiroz

Goller: Cenk Tosun (dk. 7 ve 50) (Türkiye), Azmoun (dk. 90+2 pen.) (İran)

Kırmızı kart: Ömer (dk. 90+1) (Türkiye)

Sarı kartlar: Emre Akbaba (Türkiye), Cheshmi (İran)