Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - Tunus: 2

Mücadele 2-2’lik eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar

5. dakikada Hasan Ali Kaldırım’ın sol kanattan ortasında altıpas önünden Cenk Tosun’un yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Mouez Hassen son anda kornere çeldi.

18. dakikada Ali Maaloul’un sol kanattan ortasında ceza yayından Khaoui’nin sert vuruşunda top üstünden auta çıktı.

50. dakikada Cengiz Ünder’in pasında topla buluşan Şener Özbayraklı’nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Dylan Bronn kafayla topu uzaklaştırdı.

54. dakikada kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Cenk Tosun, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

56. dakikada Ali Maaloul’ın sol kanatan kullandığı köşe vuruşunda Cengiz Ünder’den seken topu ceza yayında önünde bulan Anice Badri, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

79. dakikada Bassem Srarfi’nin pasında topu düzeltip dönerek vuruşunu yapan Ferjani Sassi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

90. dakikada Mahmut Tekdemir’in sağ kanattan pasında arka direkte topla buluşan Çağlar Söyüncü meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2

Stat: Stade de Geneve

Hakemler: Fedayi San xx, Alain Heiniger xx, Jan Köbeli xx

Türkiye: Serkan Kırıntılı xx, Şener Özbayraklı xx, Hasan Ali Kaldırım xx, Kaan Ayhan xx, Çağlar Söyüncü xx, Mahmut Tekdemir xx, Mehmet Topal xx (Oğuzhan Özyakup Okay Yokuşlu dk. 46 xx), İrfan Can Kahveci xx (dk. 64 x), Yusuf Yazıcı xx (Yunus Mallı dk. 46 xx), Cengiz Ünder xx (Berkay Özcan dk. 77 x), Cenk Tosun xx

Yedekler: Sinan Bolat, Harun Tekin, Ertuğrul Ersoy, Mehmet Zeki Çelik, Tarkan Serbest, Serdar Gürler, Kenan Karaman, Deniz Türüç, Emre Akbaba, Umut Bulut

Teknik Direktör: Mircea Lucescu

Tunus: Mouez Hassen xx, Syam Ben Youssef x, Dylan Bronn xx (Hamdi Nagguez dk. 75 x), Ali Maaloul xx (Oussama Haddadi dk. 82 ?), Yassine Meriah x, Ferjani Sassi xx, Saif-Eddine Khaoui x (Mohamed Ben Amor dk. 52 x), Ellyes Skhiri xx (Mohamed Larbi dk. 69 x), Naim Sliti xx, Fakhereddine Ben Youssef xx (Bassem Srarfi dk. 75 x), Anice Badri xx

Yedekler: Aymen Mathlouthi, Farouk Ben Mustapha, Yohan Benalouane, Rami Bedoui, Ahmed Khalil, Ghaylene Chaalali

Teknik Direktör: Nabil Maaloul

Goller: Cenk Tosun (dk. 54 pen.), Çağlar Söyüncü (dk. 90) (Türkiye), Anice Badri (dk. 56), Ferjani Sassi (dk. 79) (Tunus)

Kırmızı kart: Cenk Tosun (dk. 59) (Türkiye)

Sarı kartlar: Çağlar Söyüncü (Türkiye), Saif-Eddine Khaoui, Ben Amor (Tunus)