Hazırlık maçı: Türkiye: 56 - Avusturya: 73

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Avustralya'ya 73-56'lık skorla mağlup oldu.

İspanya'da düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Basketbol Takımı, çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Milliler, bu kapsamda Sinan Erdem Spor Salonu'nda Avusturalya ile karşılaştı. Ay-yıldızlılar ilk periyodu 19-17 önde kapatırken, ilk yarıyı konuk ekip 38-37 üstün tamamladı. Üçüncü periyotta Avusturalya pota altındaki etkinliği ile sayı farkını çift hanelere çıkardı ve üçüncü periyodu 59-48 önde bitirdi. Son periyotta özellikle pota altından Cambage ile sayılar bulan Avusturalya parkeden 73-56'lık skorla galip ayrıldı.

Müsabakanın en skoreri Avusturalya'da 23 sayı ile oynayan Cambage olurken, millilerde ise Ayşe Cora 12 sayı ile mücadele etti. Milli Takım, 16 Eylül Pazar günü saat 19.00'da Nijerya ile bir hazırlık maçı daha oynayacak.

Salon: Sinan Erdem Spor Salonu

Hakemler: Serkan Emlek, Sinan İşgüder, Can Mavisu

Türkiye: Asena Yalçın 2, Pelin Bilgiç, Ayşe Cora 12, Olcay Çakır Turgut 9, Cansu Köksal 9, Bahar Çağlar 5, Işıl Alben 4, Tuğçe Canıtez 6, Holingsvorth 5, İlayda Güner 4

Başantrenör: Ekrem Memnun

Avusturalya: Jenna O'hea 5, Talbot 13, Madgen 3, Cambagex 23, Allen 9, Ebzery 3, Smith 10, Bunton 5, Magbegor, George 2

Başantrenör: Sandy Brondello

1. Periyot: 19-17 (Türkiye lehine)

Devre: 38-37 (Avusturalya lehine)

3. Periyot: 59-48 (Avusturalya lehine)