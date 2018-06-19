Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2018 19:10

HDP broşürünü almayınca darp edildiler

Ataşehir’de bir grup AK Parti’li genç, kendilerine verilen HDP broşürünü almayınca HDP’liler tarafından darp edildi.

HDP broşürünü almayınca darp edildiler

19 Haziran 2018 19:10


Olay, Ataşehir Necmettin Erbakan Caddesi’nde 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde bulunan AK Parti standına gelen bir grup HDP’li, ellerinde broşürleri AK Parti’li gençlere vermek istedi. AK Parti’liler ise istemediklerini belirtti. Durum karşısında öfkelenen HDP’liler AK Partililer ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. HDP’liler kavga sırasında AK Partili gençleri sopalarla yaraladı. Olay yerine çok sayıda resmi ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Çevik kuvvet ekipleri, kavga sonrası korkarak kültür merkezi içerisine saklanan HDP’lileri çıkararak polis arabasıyla uzaklaştırırken olay sonrası toplanan kalabalığı da dağıttı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç