HDP’li Pervin Buldan adliyeden ayrıldı

Meclis Başkanvekili HDP’li Pervin Buldan, Iğdır Ceza Mahkemesi’nin hakkında verdiği zorla getirme kararının ardından Bakırköy Adliyesine giderek mahkemeye ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı. Buldan, "Gelip beni evden zorla gözaltına aldılar" derken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü gözaltı işlemi yapılmadığını açıkladı.

Iğdır Ceza Mahkemesi’nin hakkında zorla getirme kararı verdiği HDP’li Pervin Buldan, bu sabah saatlerinde Bakırköy Adliyesinde ifade verdi. İfadesinin ardından adliye çıkışında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Buldan, "Bugün talimatla duruşmam vardı ancak ifade vermeyeceğimizi de beyan ettik, daha önce duruşmaya gelmeyeceğimizi biliyorlardı. Gelip evden beni zorla gözaltına aldılar. Adliyeye getirildim, adliye huzuruna çıkarıldım. Ancak sordukları sorulara cevap vermedim. İfade vermeyeceğimi beyan ettim. Bunun bir hukuksuzluk olduğunu belirttim. Bugün ben bu ülkede kendi ülkemizde gözaltına alındım. İfade vermediğim için de mahkeme muhtemelen davayı Iğdır’a geri gönderecek. Çünkü talimatla gelen bir dava, dolayısıyla geri gönderdiler sanırım. Karar yok, geri gönderildi" dedi.

Bir basın mensubunun "Neden ifade verdiniz?" sorusu üzerine Buldan, "Örgüt propagandası yapmaktan dolayı, Iğdır’da yapmış olduğum bir konuşmadan dolayı" şeklinde cevap verdi. Buldan, açıklamasının ardından adliyeden ayrıldı.

Öte yandan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, gözaltı işlemi yapılmadığını, HDP’li Pervin Buldan’ın kendisine ait araçla adliyeye gittiğini açıkladı.