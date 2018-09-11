Hedef Filo, Alman şirketle anlaştı

Hedef Filo, BMW'nin bünyesinde faaliyet yürüten Alman filo kiralama şirketi Alphabet ile anlaşmaya vardı. Bu doğrultuda, Alphabet'in Türkiye'deki bütün kiralama operasyonunu Hedef Filo yönetecek.

Avrupa, Avustralya ve Çin başta olmak üzere 24 ülkede mobilite adına önemli adımlar atan BMW'nin filo kiralama şirketi Alphabet, Türkiye partneri olarak Hedef Filo ile anlaştı. Yapılan partnerlik anlaşması ile Alphabet'in Türkiye'de faaliyet gösteren bütün uluslararası müşterilerinin filo kiralama operasyonu Hedef Filo tarafından yürütülecek.

Hedef Filo Yönetim Kurulu Üyesi Ersan Öztürk, “Filo kiralama sektörünün Türk otomotiv pazarının lokomotifi haline geldiği bir gerçek. Sektörün zor bir dönemden geçtiği doğru ancak iyi yönetilen güçlü firmaların, doğru stratejiler ile bu günlerden daha da büyüyerek çıkacağı kanaatindeyiz. Sektörde hala büyük bir talep var. Alphabet'in, Türkiye'deki bütün operasyonunu bize emanet etmesinden ve iki ülke arasında güzel bir iş birliği kurulmasından dolayı memnuniyet duyuyoruz” açıklamasında bulundu.