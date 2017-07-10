Hedefi altın madalyadan vuracaklar

Çalışmalarının son ayağını Ankara Eryaman’da bulunan Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi’nde (TOHM) sürdüren milliler, yoğun kamp programından geçiyor.

İşitme Engelliler Atıcılık Milli Takımı Antrenörü Bora Göktepe, kısa zamanda büyük mesafe kat ettiklerini belirterek, Samsun’da madalya için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Göktepe, “Diğer branşlarda olduğu gibi önce Türkiye şampiyonaları yapıldı. Türkiye şampiyonaları sonucuna göre geniş bir kadroyu kampa aldık. Kampta eleme yarışmalarımızın sonucunda kesin kadromuz belli oldu. 7 erkek, 5 bayan toplam 12 sporcu var. 9 branşta olimpiyatlarda ülkemizi temsil edeceğiz” dedi.

Ailenin üçüncü milli sporcusu

15 yaşında Milli Takıma girmeyi başaran Ayşe Nur Coşar ise, “Babam ve ağabeyim de güreş milli takımlarında yer aldı, onların izinden gittiğim için çok mutluyum. Atıcılık branşını seçtiğimde gerçekten milli takıma seçilmeyi hiç beklemiyordum. İlk kez olimpiyatlara gideceğim, çok heyecanlıyım” ifadelerini kullandı. Olimpiyatlarda madalya istediğini hatırlatan Coşar, bunun için çok çalıştığını vurguladı.

23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’yi atıcılık branşında temsil edecek kadroda şu isimler bulunuyor:

Antrenörler: "Bora Göktepe, Murat Arslan, Hanifi Fazlı Soysal ve Mübeccel Çalhan."

Sporcular: "Makbule Akkaya, Ayşe Nur Coşar, Ayşe Simin Temur, Seval Öztürk, Sevda Öztürk, İlyas Hakkı Kavalcı, İsmail Yakıcı, Habip Yeşilöz, Mehmet Bal, Onur Can Gökçedağ, Mehmet Cesim Güçlü ve Oğuzhan Yılmaz."