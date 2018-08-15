Proje kapsamında teknolojik tarım teknikleri çiftçilerle paylaşılırken, tarımsal sorunlar ve çiftçilerin talepleri dinlendi.

OYAK Grubu şirketlerinden Hektaş, çiftçileri geleceğe hazırlama, milli tarımı güçlendirme ve dünyayla rekabeti artırma hedefiyle ’Hektaş ile Akıllı Tarım Yollarda’ projesini başlattı. Proje kapsamında hazırlanan özel TIR, 15 Temmuz’da İstanbul’dan yola çıktı ve Türkiye’nin 7 bölgesine giderek 19 şehir 30 ilçede çiftçilerle buluştu. Çiftçilere akıllı tarım tekniklerinin anlatıldığı TIR ile toplam 5 bin 200 kilometre yol gidilerek 10 bine yakın çiftçiye ulaşıldı. Gidilen her il ve ilçede çiftçiler sorunlarını ve taleplerini de aktardı. Bu bilgiler yapay zeka destekli algoritmik bir sistemde toplandı ve anlamlı verilere dönüştürüldü. Türkiye’nin tarım sorunları haritasını çıkarmaya hazırlanan Hektaş, benzer projelerle Türkiye’deki 3 milyon çiftçiye ulaşmayı hedefleyecek.

"Biz onlara akıllı tarımı anlatıyoruz, onlar da bize dertlerini, sıkıntılarını anlatıyor"

Bu yıl ilk etabı tamamlanan projeyle ilgili konuşan Hektaş Genel Müdürü Levent Ortakçıer, 62 yıldır Türkiye tarımını geliştirmek ve dışa bağımlılığı azaltacak teknik çözümler geliştirmek için çalıştıklarını söyledi.

Ortakçıer, "Türkiye’de 3 milyona yakın çiftçi var. Bu çiftçilere güncel tarım teknolojilerini anlatmamız, onları geleceğe hazırlamamız gerekiyor. Birinin bu konuyu sahiplenmesi gerekiyordu. 62 yıllık tecrübeye sahip bir kurum olarak bunu biz yapmalıyız dedik ve yola çıktık. Biz onlara akıllı tarımı anlatıyoruz, onlar da bize dertlerini, sıkıntılarını anlatıyor. Her bir çiftçimizin söylediğini not ediyor, yapay zeka destekli algoritmik bir sistemde bu notları anlamlı veriler haline getiriyoruz. Daha ilk yılda 10 bine yakın çiftçiye direkt, 100 bine dolaylı olarak ulaştık ve Türkiye’nin tarım sorunları haritasını çıkarmak için önemli bir adım attık. Proje önümüzdeki yıllarda devam ettikçe yeni bilgileri sisteme ekleyeceğiz. Buradan elde ettiğimiz veriler de yaptığımız işin ve sektörün pusulası olacak" dedi.

"Artık ’Tarım 4.0’ zamanı"

Milli tarım hedefini vurgulayan Ortakçıer, "Bir OYAK Grubu şirketi olarak yenilikçi olmak bizim en önemli özelliğimiz. Grubumuzun günceli takip eden stratejileri doğrultusunda, tarım alanında üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz. Milli tarım hedefine ulaşmak için öncelikle tarım teknolojilerini çiftçilere ulaştırmak, istikrarlı bir üretim için teknolojiyi kullanmak ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını hayata geçirmek gerekiyor. Hem çiftçinin hem de ülke ekonomisinin kazandığı bir tarım sistemi için güncel teknolojileri uygulamak zorundayız. Artık ’Tarım 4.0’ zamanı" ifadelerini kullandı.