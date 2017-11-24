Helal Expo’da Çaykur, “Çaylar Bizden” dedi

OIC Helal Expo Fuarı’nda Çaykur stand açarak “Çaylar Bizden” dedi. Helal gıdanın dünyada günden güne öneminin arttığına değinen Çaykur İhracat Müdürü Miraç Mollamehmetoğlu da aynı zamanda, “Türkiye helal gıda ürünlerini dünya tüketicilerine ulaştırmalı” dedi.

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde açılan 57 farklı İslam ülkesini bir araya getiren fuar ile birlikte helal konusunda farkındalık meydana getirmek ve helal ticaretini geliştirmek, dünya genelinde doğru helal standartlarının oluşturulması amaçlanıyor. 150’ye yakın yerli ve yabancı firmanın katıldığı fuarda ayrıca uluslararası ve yerli market zincirlerinden, gıda toptancılarından, turizm acentalarından ve farklı sektör yatırımcılarından oluşacak satın alma heyetleri ile B2B görüşmeleri organize ediliyor.

“Helal gıda dünyada kabul görmüş bir alan”

Çaykur olarak dünyadaki helal gıda sektörünü takip ettiklerini ve bu doğrultuda da bütün ürünlerine helal gıda sertifikalarını aldıklarını dile getiren Çaykur İhracat Müdürü Miraç Mollamehmetoğlu, Türkiye’nin de bu pazarda olması gerektiğine vurgu yaparak, “Helal gıda son zamanlarda dünyada kabul görmüş tanıtım marka olarak düşünülüyor. Artık Müslüman ülkelerin dışında da helal gıda sertifikasının bulunmasını istiyorlar. Japonya örnek olarak helal gıda noktasında çalışmalara teşvik bile veriyor. Bu çerçeveden bakarsak Türkiye’de de yeni yeni helal gıda üzerinde duruluyor ve biz de bu yüzden önceden hazırlıklarımızı yapmış ve bütün ürünlerimizde helal gıda sertifikamızı almış bulunuyoruz. Umarım Türkiye’deki firmalarımız da konuyla alakalı hassasiyetlerini gösterir ve Türkiye’de elde edilen ürünlerin hem sağlıklı hem de helal bir şekilde üreticiler vasıtayla dünyadaki tüketicilere ulaşmasını sağlarız” şeklinde konuştu.