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Helikopter dünyasının en iyileri İstanbul Airshow'da

Yurtiçi ve yurtdışından havacılık tutkunlarını bir araya getiren İstanbul Airshow, 27-30 Eylül 2018 tarihlerinde gerçekleşecek.



Yurtiçi ve yurtdışından havacılık tutkunlarını bir araya getiren İstanbul Airshow, 12'nci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. İstanbul'da yeni Havalimanı'nın açılmasıyla birlikte belki de son kez Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek olan İstanbul Airshow, 27-30 Eylül 2018 tarihlerinde gerçekleşecek. Uluslararası Sivil Havacılık ve Havalimanları fuarı, bölgenin en büyüğü olarak havacılıkta dünya çapında en son teknolojik gelişmeler ile ekipmanları ilgilileriyle buluşturuyor.



16 büyük boy helikopteri hangarlama kapasitesi ile Türkiye'nin ilk ve tek Büyük Heliport lisansına sahip olan Kaan Air'da İstanbul Airshow'da Leonardo Helicopters'in en gözde modellerini sergileyecek.

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