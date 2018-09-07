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07 Eylül 2018 09:13

Helikopter kazasında arama kurtarma çalışmaları böyle görüntülendi

Bostancı’da dün meydana gelen helikopter kazasında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan arama kurtarma çalışmaları Sahil Güvenlik helikopterinden görüntülendi.

Helikopter kazasında arama kurtarma çalışmaları böyle görüntülendi

07 Eylül 2018 09:13


Bostancı’da dün bir helikopter denize düşmüştü. Helikopterin düşmesi sonucu meydana gelen kazada pilot İsmet Özgür ile Otokar Otobüs Karoseri Sanayi AŞ’nin Yönetim Kurulu Üyesi Halil Ünver yaralanmıştı. Sağlık ekipleri tarafından Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Halil Ünver, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Meydana gelen helikopter kazasında Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından helikopter, 2 bot, 2 dalış timi ile arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. Kaza sonrası yapılan arama kurtarma çalışmaları Sahil Güvenlik helikopteri ile havadan görüntülendi.




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