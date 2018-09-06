İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada da kazada 2 kişinin hafif şekilde yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi.

Bostancı’da akşam saatlerinde bir helikopter henüz bilinmeyen bir sebeple denize düştü. 2 kişi yaralı olarak kurtarılırken, olay yerine gelen çok sayıda ekip, helikopterin düştüğü yerde çalışma başlattı.

Bostancı Sahili’nde helikopterin denize düştüğü yerde yapılan çalışmalar havadan görüntülendi.

Valilikten helikopter kazasıyla ilgili açıklama

İstanbul Valiliğinden meydana gelen kazayla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "İlimiz Maltepe ilçesi Bostancı Sahili’nde özel bir helikopter kazası meydana gelmiş olup, iki kişi hafif yaralı olarak kurtarılmıştır. Teknik ekipler olay yerinde gerekli araştırma çalışmalarına başlamışlardır" denildi.