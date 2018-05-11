Helin Palandöken davasında savcı mütalaasını açıkladı

Duruşma öncesi açıklama yapan baba Nihat Palandöken, "Benim evim cezaevi oldu. Ateş benim evime düştü” dedi.

Pendik’te lise öğrencisi Helin Palandöken’i okul çıkışı pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin sanık Mustafa Yetgin ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Yetgin cezaevinden getirilirken, tutuksuz sanık Halis Can Dağarslan da katıldı. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

“Helin, ‘yapma, etme’ diye bağırıyordu”

Duruşmada tanık olarak dinlenen Kaan Samet Gündüz, “Olay günü okuldan çıktık. Yanımda arkadaşlarım Deniz, Gürkan, Cemil ve Helin vardı. Silah sesini duymamla arkama döndüm. Deniz, yaralı vaziyette kaçmaya çalışıyordu. Sanık Mustafa, Cemil’e doğru bir ya da iki kez ateş etti, Cemil düştü. Bu ateş etmeler sırasında Helin bağırıyor ’yapma, etme’ diyor ancak kaçamıyordu. Bu kez sanık tüfeği Helin’e doğrulttu. İlk atışı bacağına doğru oldu. Helin vurularak düştü. Helin yerdeyken bir iki defa daha ateş etti” dedi.

“Gülmedim, gerginlikten böyle görünüyorum”

Tanığın beyanlarını kabul etmediğini belirten sanık Mustafa Yetgin, “Taraflarla aramızdaki tartışma daha önce oldu. Okulun önünde meydana geldi. Arabanın camları filmliydi. Yanıma yaklaşmasalar içinde ben olduğumu zaten görmezlerdi. Deniz ’döveyim mi’ diye eliyle gösterince Helin, ’boş ver’ dedi ve elinden tutup çekti. Bu benim zoruma gitti. Ben öldürmek istesem orada öldürürdüm. Planlamış olsam orada öldürürdüm. Planlamış olsam kaçardım. Geçen celse gülme gibi bir şey algılandı. Bu hususu da düzeltirim. Ben gerginlikten ve sinirden böyle görünüyorum” diye konuştu.

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Mustafa Yetgin’in "çocuğa karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istedi. Sanık Yetgin’in "çocuğa karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla kasten yaralama" ve 2 kişiye yönelik "silahla tehdit” suçlarından da 19 yıldan 36 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Mütalaada, Mustafa Yetgin’i olay yerine götüren diğer sanık Halis Can Dağarslan’ın ise, "çocuğa karşı tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme", "çocuğa karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüse yardım etme" ve "silahla kasten yaralamaya yardım etme" suçlarından 23 yıl 6 aydan 32 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istendi.

“Böyle bir şey yapacağından haberim yoktu”

Mütalaaya ilişkin savunması sorulan sanık Halis Can Dağarslan, mütalaayı kabul etmediğini belirterek, “Benim Mustafa’nın böyle bir şey yapacağından haberim yoktu. Böyle bir şey yapacağını bilsem Mustafa’yı oraya götürmem. Suçsuzum, beraatimi istiyorum” dedi.

Sanık Mustafa Yetgin’e son savunmasını hazırlaması için süre veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

“Evim cezaevi oldu”

Adliye önünde duruşma öncesi açıklama yapan Helin Palandöken’in babası Nihat Palandöken, “Kızım, 13 Ekim’de okuduğu lisenin çıkışında bir erkeğin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Helin, bir erkek tarafından katledildi. Evladını yitirmiş bir baba olarak bireysel silahlanmaya karşı başlattığım imza kampanyasına bütün herkesin destek olmasını bekliyorum. Kızımın katilleri hak ettiği cezayı almasını istiyorum. Benim evim cezaevi oldu. Ateş benim evime düştü” dedi.

HDP Grup Başkan Vekili Filiz Kerestecioğlu ise, “Ne yazık ki uzun yıllardır erkek şiddeti devam ediyor. Tesadüf değil erkek şiddeti diyoruz çünkü gerçekten bunun bir adı var. En yakınımızdaki erkekler tarafından gerçekleştiriliyor bu şiddet. Biz dayanışmamızı her yerde yükselteceğiz. Erkek adalet değil, gerçek adalet diyoruz” ifadelerini kullandı.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Mustafa Yetgin’in "tasarlayarak kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", silahla nitelikli yağma", "ölümle tehdit" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 39 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Halis Can Dağarslan hakkında ise “tasarlayarak kasten öldürmeye yardım” ve “öldürmeye teşebbüs etmeye yardım etme” suçlarından 21,5 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istenmişti.