Hem rakibi hem zamanı mat edecekler

Türkiye Satranç Federasyonu ve Red Bull'un ortaklaşa düzenlediği Red Bull Chess Masters, ülkenin 7 bölgesindeki satranç sporcularını dünyada ilk kez düzenlenen bir formatta buluşturuyor. Teknoloji ve heyecanın bir arada olacağı bu organizasyonda seçmeler online yapılacak. 9-18 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek bölge elemelerinin ardından büyük final ise 20 Ekim'de İstanbul'da tarihi dokusuyla dikkat çeken Sirkeci Garı'nda yapılacak.

Farklı formatıyla dikkat çeken satranç turnuvası Red Bull Chess Masters'ta büyük heyecan başlıyor. Türkiye Satranç Federasyonu ve Red Bull'un ortaklaşa düzenlediği organizasyon, Türkiye'nin 7 ayrı bölgesindeki elemelerin online yapılması ve benzersiz ‘yıldırım satranç' formatıyla bir ilke sahne olacak. Turnuvaya 15 yaş ve üzeri tüm aktif lisanslı satranç sporcuları katılabilecek.

8 Ekim'de başlayacak bölge elemeleri Premium Chess tarafından özel olarak tasarlanan online satranç platformunda yapılacak ve 18 Ekim'de sona erecek. Hızlı tempoda yapılacak büyük final ise 20 Ekim'de İstanbul'da tarihi dokusuyla dikkat çeken Sirkeci Garı'nda gerçekleştirilecek.

7 bölgede de yapılacak elemelerde, her bölgedeki en iyi 3 erkek ve 1 kadın sporcu kendi takımlarını oluşturacak. Bu takımlar büyük finalde İstanbul'da şampiyon olmak için mücadele edecek.