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18 Temmuz 2018 13:31

Hem suçlu hem güçlü

Kadıköy’de bir şahıs yoldan geçen kadınlara sözlü tacizde bulundu.

Hem suçlu hem güçlü

18 Temmuz 2018 13:31

Şahıs kendisini engellemek isteyen çevredeki vatandaşlara da tekme tokat saldırdı. Şahsın saldıra anlara kameralarca kaydedildi.


Kadıköy Yeldeğirmeni’nde bir şahıs yoldan geçen kadınlara sözlü tacizde bulundu. Şahıs etrafına küfürler savururken, bazı vatandaşlar şahsı engellemek istedi. Fakat şahıs kendisini engellemek isteyenlere de tepki göstererek saldırdı. Şüpheli şahıs vatandaşın birine kafa attıktan sonra tekme tokat saldırdı. Kavgayı vatandaşlar güçlükle ayırdı. Olay anı ise orada bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.Sosyal medyada görüntülerin paylaşılmasının ardından polis olayla ilgili soruşturma başlattı.




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