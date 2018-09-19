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Hem Süper Lig'de hem Şampiyonlar Ligi'nde lider

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Lokomotiv Moskova’yı mağlup eden Galatasaray, ilk haftadan liderlik koltuğuna oturdu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova'yı mağlup eden Galatasaray, ilk haftadan liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-kırmızılılar, Spor Toto Süper Lig'de de zirvede bulunuyor.


UEFA Şampiyonlar Ligi'ne Türk Telekom Stadyumu'nda Rus ekibi Lokomotiv Moskova'yı 3-0 mağlup ederek başlayan Galatasaray, ilk haftadan liderlik koltuğuna oturdu. Grubun diğer maçında Schalke 04 ile Porto Almanya'daki müsabakada 1-1 berabere kaldı. Spor Toto Süper Lig'de de geride kalan 5 haftada topladığı 12 puan ve averajla lider olan sarı-kırmızılılar, böylece yarıştığı iki kulvarda zirvede yer aldı.

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