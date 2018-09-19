Hem Süper Lig'de hem Şampiyonlar Ligi'nde lider

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova'yı mağlup eden Galatasaray, ilk haftadan liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-kırmızılılar, Spor Toto Süper Lig'de de zirvede bulunuyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne Türk Telekom Stadyumu'nda Rus ekibi Lokomotiv Moskova'yı 3-0 mağlup ederek başlayan Galatasaray, ilk haftadan liderlik koltuğuna oturdu. Grubun diğer maçında Schalke 04 ile Porto Almanya'daki müsabakada 1-1 berabere kaldı. Spor Toto Süper Lig'de de geride kalan 5 haftada topladığı 12 puan ve averajla lider olan sarı-kırmızılılar, böylece yarıştığı iki kulvarda zirvede yer aldı.