Hem ulaşım hem spor için İstanbul'a bisiklet ağı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bisiklet yolları üzerinde İSPARK'ın hayata geçirdiği akıllı bisikletler yaygınlaşıyor. Daha önce Kadıköy-Maltepe, Florya-Yeşilköy arasında hizmet vermeye başlayan Akıllı Bisiklet projesi kent genelinde yaygınlaştırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bisiklet yolları üzerinde hayata geçirilen proje 144 kilometreye ulaştı. İstanbullular sahilleri bisikletle gezip spor yapabiliyorlar. Aynı güzergahta ev ve işyeri bulunanlar ise bisikletle ulaşım sağlıyorlar.

Karaköy'den Sarıyer'e 26 Kilometre Akıllı Bisiklet Yolu

Sürücüler kiraladıkları bisikletleri 26 kilometrelik Sarıyer-Beşiktaş -Karaköy hattı üzerinde bulunan 21 istasyondan istedikleri noktaya bırakabiliyorlar. İstanbullular Karaköy -Sarıyer arasında hizmet vermeye başlayan akıllı bisikletlere yoğun ilgi gösterdi. Birçok vatandaş Karaköy'den bisiklet kiralayarak Sarıyer'e ve iki nokta arasında bulunan ev ve iş yerlerine bisikletle yolculuk yapıyor.

Akıllı bisikletler yoğun ilgi görüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bisiklet yolları üzerinde İSPARK tarafından kurulan Akıllı Bisiklet sistemi İSBİKE vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.2018 yılında yaklaşık 300 bin kez kiralanan akıllı bisikletler ilkbahar ve yaz aylarında daha çok kullanıldı.

144 kilometrelik Akıllı Bisiklet yolu

Kent genelinde işletmeye açılan ve şu an hizmet veren 144 kilometre Akıllı Bisiklet güzergahı ve 142 bisiklet durağı bulunuyor. Kadıköy-Bostancı, Maltepe Şehir Parkı, Florya-Yeşilköy, Zeytinburnu bölgesi, Karaköy-Sarıyer, Bakırköy-Yenikapı, Bakırköy Bölgesi, Ataköy bölgesi, Avcılar bölgesi, Küçükçekmece, Kartal, Pendik ve Tuzla'da yaklaşık bin 500 bisikletle hizmet veriliyor.

2019 yılında yaşanan yoğun ilgi nedeniyle bisiklet sayısı ilk etapta 3 bine çıkartılacak ve sonrasında da artırılmaya devam edecek.

Akıllı bisikletler kredi kartı ve Google Play-App Store'da bulunan İSBİKE cep uygulamasının indirilmesiyle program üzerinden abonelik sistemiyle kiralanabiliyor.

İstanbul'da Mevcut Akıllı Bisiklet Güzergahı ise şu şekilde:

"Kadıköy-Bostancı- Maltepe Şehir Parkı arasında 24 kilometrelik güzergahta, 19 durak. Florya-Yeşilköy arasında 5 kilometrelik güzergahta, 6 durak. Zeytinburnu bölgesi ve Topkapı 10.yıl Caddesi üzerinde 44 kilometrelik güzergah, 45 durak. Karaköy-Sarıyer arasında 26 kilometrelik güzergah, 21 durak. Bakırköy-Yenikapı arası 8 kilometrelik güzergah,11 durak. Taşhan Kavşağı-Çırpıcı Parkı arasında 3 kilometrelik güzergah, 3 durak. Bakırköy İDO-Ataköy sahil hattında 4 kilometrelik güzergah, 3 durak. Florya Caddesi üzerinde 3 kilometrelik güzergahta, 3 durak. Avcılar sahil hattında 5 kilometrelik güzergah, 5 durak. Küçükçekmece sahil hattında 3 kilometrelik güzergah, 4 durak.Kartal -Soğanlık- Dragos hattında 3 kilometrelik güzergah, 5 durak. Kartal-Pendik-Tuzla sahil hattında 8 kilometrelik güzergah, 9 durak. Kadıköy Bağdat Caddesi hattında 8 kilometrelik güzergah, 8 durak."