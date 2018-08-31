Hemşirelik doktora programı öğrencilerini bekliyor

Girne Amerikan Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mehmet Zeki Avcı, yeni açılan Hemşirelik Doktora programı ile ilgili yaptığı açıklamada, GAÜ’ nün sağlık alanına verdiği öneme değinerek, doktora programı ile çıtayı yükseltmeyi hedeflediklerini ifade etti. Avcı, Hemşirelik Doktora programına ek olarak GAÜ’ nün, Tıp Fakültesinede öğrenci alımları için tüm hazırlıklarını tamamladığını ifade etti. Bünyesinde bulunan Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu ve Sağlık Meslek Yüksekokulu olarak, sağlık alanında görev yapacak olan öğrencilere en üst düzeyde eğitim vermeye devam ettiklerini vurgulayan Avcı, verdikleri eğitim kalitesi ile fark oluşturduklarını söyledi.

“Hemşirelik mesleği bir ülkenin olmazsa olmazıdır”

Açıklamalarına devam eden Avcı, “Hemşirelik Yüksekokulu olarak, Hemşirelik ve Ebelik Lisans eğitimlerinin yanında, Yüksek Lisans eğitimlerini de 5 yıldır sürdürmekteyiz. Yeni akademik yıl ile birlikte “Hemşirelik Doktora” programını başlatmanın gururunu yaşıyoruz. Hemşirelik mesleği, sağlık alanındaki önem ve hizmet noktasında her geçen gün değerine değer katmaktadır. Hemşirelik mesleği bir ülkenin olmazsa olmazıdır diyebiliriz” dedi.

“Doktora eğitimi hemşirelerin kadrolarında yükselmelerini sağlayacaktır”

Avcı, “Hemşirelik Doktora Programı, hemşirelik mesleğine ve ülkeye büyük bir katkı ve kazanım olarak geri dönüş sağlayacaktır. Buna, hastanelerdeki hizmet kalitesinin artması ve hasta bakım standartlarının artması gibi birçok artı eklenebilir. Aynı zamanda verilecek doktora eğitimiyle, hemşirelerin kariyer yapmaları ve akademik anlamda kendilerini yükseltmeleride sağlanacaktır. Hali hazırda; sağlık bakanlığına bağlı ve özel hastanelerde aktif sorumluluk alarak çalışan Yüksek Lisanslı hemşirelerin, doktora eğitimi aldıktan sonra, kadrolarının yükselmesi, hizmet kalitesinin artması ve tıbbi olarak verilen hizmetlerin artması ile toplum yararına büyük gelişmeler sağlanacaktır” diyerek tüm hemşireleri, GAÜ “Hemşirelik Doktora” programına beklediğini ifade etti.