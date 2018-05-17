“Hemşirelikte Liderlik Konferansı” düzenlendi

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi tarafından düzenlenen konferansa; Osman Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Doğum ve Kadın Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Elif Gürsoy’un konuk olarak katıldı.

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Başhemşiresi Türkan Şahin’in açılış konuşması ile başlayan konferansa katılım yoğun oldu.

“Din, dil, ırk ayrımını gözetmeksizin bireyin, ailenin ve toplumun sağlığı için çalışır”

Başhemşire Türkan Şahin konuşmasında, sağlık hizmetlerinin başarısının, sağlık ve hastalık süreçlerinde hemşirelik hizmetlerine bağlı olduğunu belirterek toplum sağlığının korunması, bozulduğunda iyileştirilmesi, sağlık eğitimi vermede, kaliteli bir sağlık hizmeti ve bakım sunmada, insanın olduğu her yerde hemşirelerin önemli bir rolü olduğunu kaydetti. “Hemşirelerin din, dil, ırk ayrımını gözetmeksizin bireyin, ailenin ve toplumun sağlığı için çalıştığını” vurgulayan Şahin bu mesleği icra eden tüm meslekdaşlarının hakettiği değeri görmesini dileyerek büyük fedakârlıklarla bu kutsal mesleği yerine getiren tüm hemşirelerin Hemşireler Günü’nü ve Hemşireler Haftası’nı kutladı.

“Hemşireler sağlık ekibinin vazgeçilmez üyeleridir”

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı ve Başhekim Vekili Prof. Dr. Arzu Babayiğit Hocaoğlu ise doktorların hayat kurtarmak ve hastayı hayata bağlamak adına mesleklerini icra ettiklerini belirterek bundan sonraki en büyük görevin hemşirelere ait olduğunu ifade etti. Hemşireler olmadan ne hastanelerin, ne sağlık hizmetlerinin olamayacağına, eksik kalacağına dikkat çeken Prof. Dr. Hocaoğlu, hemşirelerin sağlık ekibinin vazgeçilmez üyeleri olduğunu kaydetti.

“Çok deneyimli kadrolar ile çalışıyoruz”

Kurucu Mütevelli Heyeti Üyesi Mehmet Soykurt ise konuşmasında beş yıl öncesinde sağlık alanında görev aldığında ilk zamanlarda önce hemşirelerle biraraya geldiğini ve alan ile ilgili ilk bilgileri onlardan aldığını ve bu bilgilerle görevini icra etmeye başladığını kaydederek bu nedenle hemşirelerin kıymetinin çok farkında olduğunu belirtti.

“Gücümüzü farkedersek başaramayacağımız hiç bir şey yoktur”

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Samiye Mete yaptığı konuşmada Florence Nightingale’in formal hemşirelik okullarının açılması, alan ile ilgili yayınların yapılması, mesleğin bilim temeline oturtulması konularında öncülük ettiğine dikkat çeken Mete, Nightingale’in bu anlamda gerçek bir liderlik örneği olduğunu kaydetti ve sonrasında gerek Türkiye’de gerek Kıbrıs’ta hemşirelik mesleğinin tarihine adını yazdıran lider kadınlardan örnekler verdi. Hemşirelerin oldukça kalabalık ve güçlü bir topluluk olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Samiye Mete, “Gücümüzü farkedersek başaramayacağımız hiç bir şey yoktur” dedi.

“Sağlık alanında gelişmenin en temel adımı hemşirelerin güçlendirilmesidir”

Osman Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Doğum ve Kadın Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Elif Gürsoy, konuşmasına, Sunumunda ‘Hemşirelikte liderlik neden önemli ve gerekli?; Ulusal ve uluslararası alanda bu konuda neler yapılıyor, gelişmeler nelerdir?; Bir liderin özellikleri nelerdir?; Nasıl etkili lider olunur?’, konularında detaylı bilgiler aktaran Gürsoy, hemşirelerin, eğitim, uygulama ve bürokrasi olmak üzere çalıştığı başlıca üç alan olduğunu belirterek tüm bu alanlarda liderliğie ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Dünyada gelişmiş tüm ülkelerde hemşirelik öğrencilerine liderlik eğitiminin de verildiğini belirten Gürsoy, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nin de bu eğitimi vererek gençleri liderlik rollerine hazırlamasının önemine işaret etti.

Hemşireliğin ancak “bilgi”, “yasa” ve “tecrübe” ile güçlenebileceğine vurgu yapan Gürsoy, sağlık alanında gelişmenin en temel adımının hemşirelerin güçlendirilmesi olduğunu söyledi.