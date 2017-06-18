Hentbol Erkek Milli Takımı şampiyonluk maçında

Finale yükselerek 2020 Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası ana grup elemelerine katılma hakkını elde eden Milli Takım’ın finaldeki rakibi, 2015 yılında Kosova’da ilki düzenlenen şampiyonada birinci olan Faroe Adaları olacak.

Veliko Tarnovo kentindeki Vasil Levski spor salonunda oynanacak final maçı 18 Haziran Pazar günü saat 21.00’de başlayacak. Şampiyonada grubunu Kosova, Arnavutluk ve İrlanda’yı yenerek lider bitiren ay-yıldızlılar, çeyrek finalde Gürcistan’ı mağlup etti. Yarı finalde eşleştiği Kıbrıs Rum Kesimi’ni uzatmalarda 35-32’lik skorla deviren Milliler, bu sonuçlarla finale namağlup geldi.

Erkek Hentbol Milli Takımı’nda Görkem Biçer, 5 maçta kaydettiği 33 golle takımın en skorer ismi oldu.