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13 Eylül 2017 12:20

Hentbol gururu Beykoz’un Süper Kupa günü

Beykoz Belediyesi GSK ilk kez Süper Kupa’da mücadele edecek.

Hentbol gururu Beykoz’un Süper Kupa günü

13 Eylül 2017 12:20


Beykoz Belediyesi GSK ile Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş Mogaz takımları 2017 Erkekler Süper Kupa mücadelesi için karşılaşıyor. Müsabaka, Ankara THF Spor Salonu’nda bugün gerçekleştirilecek.


Beşiktaş Mogaz, 2016-2017 sezonunda hem Erkekler Süper Lig şampiyonluğunu hem de Türkiye Kupası’nı kazanmıştı. Türkiye Kupası finalisti Amasya Taşova SK’nın lige katılmamasının ardından Yönetim Kurulu kararı ile Süper Ligi ikinci sırada bitiren Beykoz Belediyesi GSK Süper Kupa finalinde mücadele etme hakkı kazandı.


Daha önce Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM) Kupası olarak oynanan kupayı 7 kez kazanan Beşiktaş Mogaz, 2010 yılından itibaren ise Süper Kupa adıyla oynanan kupayı 5 kez müzesine götürdü. Beykoz Belediyesi GSK ise ilk kez Süper Kupa’da mücadele edecek.




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