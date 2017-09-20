Hentbol Kadın Milli Takımı, İspanya ve Almanya maçların hazırlanıyor

Milliler, 22-24 Eylül tarihlerinde Ankara’da İtalya ve Makedonya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Kadın Hentbol Milli Takımı, 2018 Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası grup eleme maçlarının hazırlıklarını Ankara THF Spor Salonu’nda günde çift antrenmanla sürdürürken, Başantrenör Serdar Eler ve antrenörler Celal Gençoğlu ile Şenay Kabadayı eşliğinde taktik çalışma ve çift kale maç yaptı.

Eler: "Tecrübeli kadrodan sonra açığı, çok çalışarak kapatacağız"

Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Serdar Eler, yeni bir jenerasyon ile Milli takım kampı gerçekleştirdiklerini söyledi. Genelde Yıldız ve Genç Milli takımlarda uzun zamandır birlikte oynayan oyuncularla bir havuz oluşturduklarını kaydeden Eler, "Hedefimiz çok fazla maç yaparak tecrübe kazanmak. Bu kamp döneminde İtalya ve Makedonya ile Ankara’da hazırlık turnuvasında müsabakalar yapacağız. Ayrıca Avrupa Şampiyonası Elemelerinde 6 tane maç yapacağız. Akdeniz Şampiyonasına kadar takımın yapacağı müsabakalar önemli. Çok tecrübeli bir kadrodan sonra genç bir kadroyla çalışacağız. Çok çalışarak ve çok müsabaka yaparak bu açığı kapatmak istiyoruz" diye konuştu.

İspanya ve Almanya’nın kaliteli oyunculardan kurulu takımlar olduğunu belirten Eler, rakiplerine karşı en iyi şekilde mücadele edeceklerini söyledi.

İtalya ve Makedonya ile hazırlık maçı yapacak

Milliler, 22-24 Eylül 2017 tarihleri arasında Ankara THF Spor Salonu’nda İtalya ve Makedonya ile hazırlık turnuvasında mücadele edecek. Ardından 2018 Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası 6. Eleme Grubu ilk maçında 27 Eylül Çarşamba günü İspanya ile deplasmanda karşılaşacak. Melilla kentindeki mücadele TSİ 21.00’de başlayacak. Ay-yıldızlılar, grup ikinci maçında Almanya’yı Amasya’da konuk edecek. 1 Ekim Pazar günü saat 17:00’de başlayacak karşılaşma Amasya Yeni Spor Salonu’nda oynanacak.

Hazırlık maçlarının programı şöyle:

22 Eylül 2017

10.30 Türkiye (A) - Makedonya

18.00 İtalya - Türkiye (B)

23 Eylül 2017

11.00 Makedonya - Türkiye (B)

13.00 Türkiye (A) - İtalya

24 Eylül 2017

19.00 İtalya - Makedonya