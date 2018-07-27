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27 Temmuz 2018 14:37

Hepatit, çağımızın en önemli sağlık sorunlarından biridir

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr.

Hepatit, çağımızın en önemli sağlık sorunlarından biridir

27 Temmuz 2018 14:37

Hakan Evren, çağımızın en önemli sağlık sorunlarından biri olan hepatitin tespiti için yapılacak bir tarama testinin atılacak en etkili adım olduğunu söyledi.


Dr. Evren, 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü’nde hepatit virüsünün türlerini ve korunma yöntemlerini anlattı.


Dr. Suat Güsel Girne Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakan Evren viral hepatitlerin çağımızın en önemli sağlık sorunlarından biri olduğunu ve bu nedenle farkındalığı arttırmak amacıyla hepatit B virüsünü 1967’te bulan Dr. Baruch Blumberg’in doğum günü olana 28 Temmuz’un “ Dünya Hepatit Günü” olarak belirlendiğini söyledi.


Dr. Hakan Evren, karaciğer dokusunun iltihabının hepatit olarak isimlendirildiğini ve bu virüsün keşfedilme sıralarına göre alfabetik olarak adlandırılan 5 çeşidi (A, B, C, D, E) olduğunu açıkladı. Dünyada 325 milyon insanın bu hastalıkla yaşamakta olduğunu ve her yıl 1.34 milyon kişinin bu hastalıktan hayatını kaybettiğini belirten Dr. Hakan Evren, Hepatit B ve C virüsünün erken teşhis edilmediğinde kronikleşip karaciğer sirozuna ve kansere sebep verebileceğini söyledi.


“Hepatit nasıl bulaşır ve korunma yolları nelerdir“


Dr. Hakan Evren hepatit türlerinin bulaşma yolları ve korunma yöntemleri hakkında şu bilgileri verdi: “Hepatit A en sık görülen tür olmakla beraber kronikleşmeye yol açmaz. Kirlenmiş su ve besinlerle salgınlara sebep olabilir, çocukluk çağında hafif belirtilerle geçirilebilirken ileri yaşlarda daha ağır seyreder ve şiddetli karaciğer hastalığıyla ölümlere neden olabilir. Hepatit A aşısı ile enfeksiyondan korunmak mümkündür. Hepatit E virüsü ise dışkı temasıyla bulaşır, vahşi ve evcil hayvanlarda bulunur ve akut enfeksiyona neden olur. Erişkinlerde çocuklardan daha sık görülür, hamilelerde daha ağır seyreder. Kronik karaciğer hastalığına sebep olan virüslerin en önemlileri Hepatit B, C ve D’dir. Dünyada Hepatit B’li hastaların yüzde 90’ı ve Hepatit C’li hastaların yüzde 80’i taşıyıcı olduğunun farkında değildir. Hepatit B, C ve D virüsleri kan, kan ürünleri, diş tedavisi, korunmasız cinsel ilişki, damar içi uyuşturucu kullanımında iğnenin paylaşılması, kirlenmiş aletlerle dövme yapılması, akupunktur ve kulak deldirme işlemleri gibi etkenlerle bulaşabilir. Hepatit C virüsü doğum sırasında anneden bebeğe geçebilir“.


“Yapılacak bir tarama testi atılacak en etkili adımdır”


Dr. Hakan Evren Dünya Sağlık Örgütü’nün 2030 yılına kadar hepatit virüslerini tüm dünyadan temizlemeyi hedeflediğini ve bunun gelişen yeni tedavi yöntemleri ve aşı uygulamalarıyla gerçekleştirilebileceğini belirtti. “Bu hedefe ulaşılmasıyla 36 milyon kişinin enfeksiyonu ve 10 milyon kişinin ölümü önlenecektir” diyen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakan Evren açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Yıllık oranlara bakıldığında Hepatit B ve C’ye bağlı ölümler, tüberküloz, sıtma ve AIDS’ten daha fazladır. Karaciğer kanserinden ölen her üç kişiden ikisinde Hepatit B veya C mevcuttur. Ülkelerin yüzde 48’i Hepatit B’ye karşı yapılacak en ekonomik yöntem olan yeni doğan aşılamasını uygulamamaktadır. Küreselleşme çağında her bireyin bu hedefe ulaşmada katkısı olmalıdır. Yapılacak bir tarama testi bu yolda atılacak en etkili adımdır”.




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