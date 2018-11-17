Dr. Serdar Cömert, Türkiye'de doğan her 10 bebekten 1'inin prematüre olarak dünyaya geldiğini söyledi.

17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısıyla SBÜ İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası konferans salonunda “Prematüre Bebekler Mezun Oldu” etkinliği gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen etkinliğe; hastane yönetimi, yenidoğan yoğun bakım birim çalışanları ve hastanemizde prematüre olarak dünyaya gelen ve yaşama tutunmuş çocuklarımız aileleri ile katılım gösterdi.

17 Kasım Dünya Prematüre Günü'nün ilk defa 2008'de kutlanmaya başlandığını ve 2011'den beri bütün dünyada devam ettiğini ifade eden SBÜ İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Dr. Serdar Cömert, “Ülkemizde doğan her 10 bebekten 1'i prematüre olarak dünyaya geliyor. Bu bebekler erken dünyaya gelmeleri nedeniyle solunum, beslenme, büyüme gelişme ve görme ile ilgili pek çok sorunla karşılaşabiliyorlar. Bu yüzden bu bebeklerin yenidogan yoğun bakım hizmeti verebilen özel merkezlerde özel bakım almaları gerekmektedir. 17 Kasım Dünya Prematüre gününü de bu bebekler ve sorunlarıyla ilgili olarak farkındalık oluşturmak amacıyla, prematüre bebeklerimiz ve aileleriyle bir araya gelerek kutluyoruz. 17 Kasım Dünya Prematüre günümüz kutlu olsun” dedi.

“Ben prematüre ennesiyim"

“Ben prematüre annesiyim” başlıklı sunumunda bebeği ile yaşadığı sürece değinen Prematüre annesi Laylo Muhammediyeva, sunumda hastanede yaşadığı ve hazır olmadığı zorlu süreci anlatırken, tecrübeli ve deneyimli yenidoğan ekibinin her an yanında olmasının ne kadar önemli olduğunu söyledi. Süleymaniye Yenidoğan Yoğun Bakım ekibinin sayesinde bu sürecin üstesinden daha kolay geldiğini de belirten Muhammediyeva, Süleymaniye Yenidoğan Yoğun Bakım birimi ve Süleymaniye Prematüre Retinopatisi ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.

2011 yılında prematüre olarak dünyaya gelen Veysel Emir Öztürk ise annesine okuduğu şiirle beraber hem annesine hem de yenidoğan yoğun bakım birimine “doğumumda ve hayata tutunmamda gösterdiğiniz çaba için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum” dedi.

SBÜ İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası konferans salonunda düzenlenen programın ardından prematik bebeklere temsili mezuniyet belgeleri verildi. Prematüre ağacına, prematik bebekler anneleriyle birlikte patik asıldı. İBB Halkla İlişkiler Beyaz Karanfil ekibi annelere ve hastane personellerine karanfil dağıttı. Hem duygusal hem neşeli geçen etkinlik prematüre çocukların pasta üflemesi ve fotoğraf çekimi ile program son buldu.