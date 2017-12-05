"Her 100 kadından 47’si şiddet görüyor"

Kadına yönelik şiddet, toplumu var eden ana unsuru yok etmektedir” dedi.

Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay, “Temiz bir toplumun inşası, şiddetin her türlüsünden uzak durmakla mümkündür. Özellikle kadına yönelik şiddet, toplumu var eden ana unsuru yok etmektir. Asla kabul edilemez bir durumdur. İstatistiklere baktığımızda; Maalesef her 100 kadından 47’si şiddet görmektedir” diye konuştu.

Son 7 yıldaki oranlara dikkat çeken Ay, “Şiddet oranları son 7 yılda yüzde 1400, kadın cinayetleri ise son 10 yılda yüzde 400 oranında artmıştır. Her 10 kadından neredeyse 5’i eşinden, birlikte yaşadığı ya da hiç tanımadığı kişilerden fiziksel şiddet görmüştür. 2010 ile 2017 yılları arasında 1800’den fazla kadın, şiddete maruz kaldığı kişi ya da kişilerce öldürülmüştür. Biz temiz bir toplum misyonu üstlenmiş sivil toplum kuruluşu olarak bu sorunun ortadan kalkması için çalışma başlattık. Önleyici ve uyarıcı tedbirler konusunda sonuç alabileceğimiz ’Mutlu Aile, Güçlü Türkiye’ adlı projemize yakında başlayacağız” şeklinde konuştu.

1 milyon 152 bin çift boşandı

Ailelerde yaşanan şiddet olaylarının boşanmaları artırdığını ifade eden Ay şunları söyledi: “Sebepleri arasında şiddetin de yer aldığı boşanmalarda ne yazık ki artmaktadır. Son 10 yılda 1 milyon 152 bin çift boşanmıştır. Ekonomik geçimsizlik ve şiddet başlıca sebepleri arasında yer almaktadır”.