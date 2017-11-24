Her 2 kişiden 1’i Diriliş Ertuğrul’u izledi

bölümüyle tarihi bir reyting başarısı elde etti. Dizi Total’de 16.40, AB’de 20.53 ve ABC 1’de 20.32 reyting oranları alarak bugüne kadar TV’de bir yapımın aldığı en yüksek reyting oranlarına almış oldu.

Proje Tasarımını, Yapımcılığını ve Senaristliğini Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği, Yönetmenliğini Metin Günay’ın yaptığı Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan, Cemal Hünal ve Esra Bilgiç’in başrollerini paylaştığı “Diriliş Ertuğrul” Dizisi’nden bir rekor daha. Dizi, Ertuğrul’un obasına döndüğü, ’Dündar’ın ’Hanlı Pazar’ı satmasını engellediği ve Selçuklu Sultanı ’Alaaddin Keykubat’ tarafından ’Uç Beyi’ olarak ilan edildiği bölümü ile izleyicileri televizyon ekranlarına kilitledi. AB’de 20,53 reyting ve 42,02 share, ABC 1’de 20.32 reyting ve 39.35 share, TOTAL’de 16,40 reyting ve 34,69 share oranlarıyla yeni bir rekor kırdı. Reyting ve Share oranlarına göre önce ki akşam her iki kişiden biri Diriliş Ertuğrul’u izlemiş oldu.

Senaryo tekniği, drama, aksiyon, duygusal dokunuşlar ve global ölçekli prodüksiyon zenginliği ile izleyicilerin takdirini kazanan “Diriliş Ertuğrul” Dizisi aldığı reyting oranlarıyla eşsizliğini bir kez daha pekiştirirken bugüne kadar ki en başarılı dizi yapımı olduğunu da göstermiş oldu."Diriliş Ertuğrul" Dizisi’nin Yapımcı ve Senaristi Mehmet Bozdağ, dizilerinin sürekli yeni bir izlenme rekoru kırdığını ve Çarşamba günü yayınlanan son bölümde de kendi rekorlarını kırarak en yüksek izlenme oranını yakaladıklarını söyledi. Erişilmesi zor bir rekor daha kırdıklarını ifade eden Bozdağ," Büyük bir başarıya daha imza attık. Her bölüm, Türkiye’de, Avrupa’da ve yayınlandığı ülkelerde reyting rekorlarında ilk sırada" dedi.

Diriliş Ertuğrul’da sürprizlerle dolu bölümlerin izleyicileri beklediğini söyleyen Bozdağ, "Bin yıllık değerleri olan bu toprakları kendi hikayesiyle buluşturduk. Ayrıca değerlerimizi ve tarihi hikayemizi dünyanın farklı coğrafyalarındaki izleyicilere taşımayı başardık. Ertuğrul Gazi ve Kayı Boyunun bir avuç kahramanla beraber adım adım tarihi değiştirişinin hikayesini, bütün dünyaya izletmek bizleri ayrıca mutlu ediyor. Diriliş Ertuğrul artık Türkiye’nin değil bütün dünyanın dizisi olmayı başardı” şeklinde konuştu.