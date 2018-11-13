Her 7 çiftten birinde kısırlık görülüyor

Dr. Banu Kumbak Aygün, Küçükçekmeceli kadınları ve erkekleri kısırlık konusunda bilgilendirdi. Her 7 çiftten birinde kısırlık probleminin yaşandığına dikkat çeken Dr. Banu Kumbak Aygün, kısırlığın erkeklerde en büyük nedeninin sigara olduğunu kadınlarda ise yumurtlama sorunu olduğunu belirtti.

Küçükçekmece Belediyesi'nin Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirdiği söyleşide kadınlarla buluşan Dr. Banu Kumbak Aygün, günümüzde kısırlığın artığına değinerek bunu, fazla kilolara ve çok fazla cep telefonu kullanımına bağladı. Günde 5 sigara içen erkeklerin de risk altında olduğunu ifade etti.

“Bir çift evlendikten sonra bir yıl boyunca korumasız ilişkiye rağmen çocuk sahibi olamıyorsa biz o çifti kısırlık problemi var olarak değerlendiriyoruz” diyen Kumbak Aygün, her 7 çiftin birinde kısırlık probleminin görüldüğüne dikkat çekti. 35 yaşından sonra kadınlarda kısırlık riskinin artığına da değinen Dr. Banu Kumbak Aygün, “Yüzde 50 erkeklerden yüzde 50 kadınlardan kaynaklanıyor kısırlık. Erkekler en zor grup. Getirmek ve görüşmek çok zor” dedi.

Erkeklerde en büyük neden sigara

Erkeklerin en önemli kısırlık sebebinin sigara olduğuna değinen Dr. Banu Kumbak Aygün, “Burada sayı 10'du. Günümüzde artık 5 sigara içen erkeklerin sperm problemleri yaşadığını söyleyebiliriz. Genetik, geç kabakulak, varis, çevresel toksinler, meslek hastalıkları ve hormon bozuklukları gibi nedenlerle spermler bozuluyor” diye konuştu. Kullanılan kürlerin karaciğere zarar verdiğini de kaydeden Dr. Banu Kumbak Aygün, bunun yerine sağlıklı beslenmek gerektiğini kaydetti. Dr. Banu Kumbak Aygün, “Omega, tüm yeşil yapraklı gıdalar, ceviz, yumurta bunları günde bir ya da iki kez tüketmek gerekiyor” diye konuştu.

Kadınlarda en büyük sorun yumurtlama

Kadınlarda erkeklerden çok daha fazla kısırlık sebebi olduğuna değinen Kumbak Aygün, kadınlarda en sık görülen kısırlık sebebinin yumurtlama sorunu olduğunu kaydetti. Aygün kadınlarda, erken menopoz, tüplerde tıkanıklık, şeker hastalıkları gibi birçok neden olduğunu belirtti. Adetten kesilmemiş her kadının hamile kalma ihtimali olduğunu da ifade eden Aygün, “Günümüzde fazla kilolar ve çok fazla cep telefonu kullanımı da kadınlarda kısırlığa sebep oluyor” diye konuştu. Program sonunda ise Dr. Banu Kumbak Aygün, katılımcıların sorularını yanıtladı.