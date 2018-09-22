Her beş kadından birinde miyom var

Dr. Ufuk Özşeker, doğurganlık çağında olan ve çoğunlukla belirti vermeyerek, her beş kadından birinde görülen miyomların hızlı büyümediği taktirde kansere dönüşmediğini ancak, önlem alınmadığı taktirde hayat kalitesini düşürdüğünü belirtti.

İbni Sina Hastanesi Dr. Ufuk Özşeker, kadınların kabusu olan miyomlar ile ilgili açıklama yaptı. Op. Dr. Özşeker, iyi huylu olan miyomların, tedavi edilmediği taktirde büyüyerek, menstrüasyon uzamasına ve barsak, mesane fonksiyonlarının bozulmasına neden olduğunu söyleyerek, bu tür şikayetleri olan kadınların her bir yılda bir kontrol olmaları gerektiğini kaydetti.

"Önceliğimiz üreme fonksuyonlarını korumak"

Çoğu zaman belirti vermeyen miyomların başka nedenlerle yapılan bir ultrason ya da MR incelemesinden sonra tesadüfen ortaya çıktığını belirten Op. Dr. Özşeker, "Ağrı, basınç hissi, düzensiz ve aşırı kanama yakınmaları olmayan hastaların düzenli kontrolleri yapılarak miyom boyutları takip edilmesi yeterlidir. Miyomların büyüklüğüne göre ilaç ya da cerrahi tedavi seçenekleri uygulanmaktadır. Eğer cerrahi işlem uygulanacaksa hastanın yaş ve doğurganlık durumu göz önünde bulundurularak, ya açık ya da laparoskopik cerrahi işlemi yapılmaktadır. Önceliğimiz genç hastalarda yapılacak olan cerrahi işlem sonucu hastanın üreme fonksiyonlarını korumak" dedi.

Op. Dr. Özşeker, "İlaç tedavileriyle kontrol altında tutulamayan ya da aldırılmayan miyomların karın içerisinde büyüyerek ciddi bir yer kaplayarak, hastanın organlarında bası yapmasına neden oluyor. Bu durum da hayati önem taşıyarak bağırsak fonksiyonlarını ciddi anlamda bozuyor. Ayrıca, idrar torbası üzerinde de baskı yapan miyomlar nedeniyle hasta sık idrara tuvalete gitmesine ve idrar kaçırmasına neden olarak yaşam kalitesini ciddi anlamda düşürmekte" ifadelerini kullandı.

Hamile kalmak isteyen kadınlarda miyomların ciddi sıkıntılara neden olduğunu belirten Dr. Özşeker, "Miyomlar yılda 3-4 santimden fazla büyüdüğü taktirde erken doğumlara veya düşüklere neden olmaktadır. Östrojen miktarının arttığı gebelik döneminde miyomlar büyür. Menopoz döneminde ise östrojen azalarak miyomlar küçülür. Miyomu olan kişilerin aile öykülerine de bakılması gerekir. Eğer anneannesi, annesi, teyzesi ve kız kardeşlerinde miyom olan kişilerde miyom olma olasılı her zaman vardır." şeklinde sözlerini sonlandırdı.