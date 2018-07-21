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21 Temmuz 2018 12:43

Her hamilelikte bir diş kaybedilmez

Protez Uzmanı İlker Arslan, “Ağız ve diş sağlığının devamlılığını sağlamak için ömür boyu etkili ve yeterli bir ağız bakımı gerekmektedir.

Her hamilelikte bir diş kaybedilmez

21 Temmuz 2018 12:43

Özellikle kadınlar; mensturasyon, gebelik, emzirme gibi dönemlerden ötürü daha özenli olmalıdır” dedi.


Gebelik döneminde bebeğin ihtiyaç duyduğu kalsiyumu annenin dişlerinden karşılayarak annede diş kaybına sebep olacağı inancının geçerli olmadığını anlatan Protez Uzmanı İlker Arslan, “Her hamilelik bir diş kaybettirir. Düşüncesi yüzünden çürük dişe razı gelmek doğru değildir. Bunun yanı sıra, gebelik döneminde hormonal değişimlerden ötürü oluşan diş eti büyümeleri ve dolayısı ile plak kontrolünün zorlaşması görülür. Yeterli ve etkili bir bakım yapılmadığında biriken plaklar; hassas, ödemli, şiş, kanamalı diş eti belirtileriyle seyreden "gingivitis" tablosuna sebep olacaktır. Müdahale edilmediği takdirde, yaşanan tablo ağırlaşarak diş etrafındaki kemik kaybına kadar ilerleyebilir.


Gebelik dönemini daha konforlu geçirebilmek için dişler günde iki defa etkili şekilde fırçalanmalı, diş ipi kullanılmalı; fırçalamada bulantı yaşayan kişilerde en azından ağız gargaraları kullanılmalı” diye konuştu.


Gebelik öncesi ve gebelikte mutlaka "diş hekimi" kontrolünden de geçilmesi gerektiğini belirten Dent Suadiye Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Protez Uzmanı İlker Arslan, “Gerekirse gebelik öncesinde, ilk 3 ayda ve 4 ila 6’ncı aylar arasında hekim tarafından temizlik yapılmalıdır" dedi.


Anestezik madde kullanımının herhangi bir yan etkisinin tespit edilmediğini dile getiren Protez Uzmanı İlker Arslan, “İlaç gerekli görüldüğünde ise Kadın Doğum Uzmanı ile iletişim halinde karar verilmelidir. Antibiyotik kullanımı gerekir ise, penisilin ve türevleri en güvenli antibiyotiklerdir. Bebeğin diş sağlığı için bu dönemde tetrasiklin türevi antibiyotiklerden kaçınmak gerekir, aksi halde ’’tetrasiklin renklenmesi’’ dediğimiz sarı-kahverengi lekeler oluşacaktır.


Anne ve bebeğin daha sağlıklı diş yapısı için, gebelik döneminde A,C,D vitaminleri, fosfor, kalsiyum bakımından zengin ve dengeli bir beslenme gerekmektedir.


Yine diş çürüklerinden korunmak için ara öğünlerde rafine gıdalar; kuru meyveler, karamel gibi yapışkan gıdalar, asitli içecekler tüketilmemesi önerilir.Süt ürünleri ve yağlı tohumların (fındık, yerfıstığı, badem) ara öğün olarak tüketilmesi , diş çürüğünden korunmada daha güvenli tercihler olacaktır.” şeklinde konuştu.




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