si gerçekleştirilen Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri’nde Fatih Belediyesi Her Okula Bir Orkestra Projesi ile ödüle layık görüldü. Törende Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ödülü, İstanbul Büyükşehir Belediye ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Mevlüt Uysal’dan aldı.

Belediyecilik alanında yapılan başarılı çalışmaların ödüllendirilmesi ve yeni projelerin teşvik edilmesini sağlamak amacıyla Marmara Belediyeler Birliği tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri sahiplerini buldu. Beşiktaş’ta bir otelde gerçekleştirilen ödül törenine İstanbul Büyükşehir Belediye ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Mevlüt Uysal, birliğe üye belediye başkanları ve çok sayıda yerel yönetim temsilcisi katıldı. Yerel yönetimler arasında işbirliğinin artması, başarılı projelerin ödüllendirilerek yeni çalışmaların teşvik edilmesi amacıyla gerçekleşen törende 2015 veya 2016 yılı içinde başlatılmış ya da tamamlanmış olan örnek çalışmalar ödüllendirildi. Afet yönetimi, kültür ve sanat, ulaşım, sürdürülebilir çevre yönetimi, kurumsal gelişim, sosyal belediyecilik, şehircilik altyapısı, şehir teknolojileri, yerel kalkınma ve işbirliği kategorilerinde ödüllerin verildiği törende Fatih Belediyesi de ödüle layık görüldü.Kültür ve Sanat kategorisinde Her Okula Bir Orkestra Projesi ile ödüle layık görülen Fatih Belediyesi’nin ödülünü Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ödülü İstanbul Büyükşehir Belediye ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Mevlüt Uysal’dan aldı. Fatih’te başlayan projeyle ilçedeki okullarda eğitim gören birçok öğrenci çeşitli enstrümanları çalmayı öğreniyor. İlçede 25 okulda başlayan projede müziğe ilgisi olan gönüllü öğrencilere hocalar eşliğinde eğitimler veriliyor.

“Keşke Fatih’te her evden bir enstrüman sesi çıkabilse”

Çok sayıda projenin değerlendirildiği Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri’nde ödül almaya layık görüldüklerini için gururlu olduğunu dile getiren Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Asıl teşekkürü hak eden sanatçılarımız burada Her Okula Bir Orkestra Projesi’nde hedefimiz Fatih’te her okulda bir müzik sınıfı oluşturmak, bu sınıfta da en az 25 tane öğrencimizi gerek enstrümanlarla gerek eğitmenleriyle birlikte desteklemek. Temel hedefimiz her okulda bir oda orkestrası olabilecek kadar çocukların eğitimini sağlamak. Şu ana kadar 25 okulda gerçekleşti hedefimiz tüm okullarda yapmak Öğrencilerin verdiği olağanüstü gayreti hem dersleriyle birlikte verdikleri götürdüklerini görüyorum. Keşke Fatih’te her evden bir enstrüman sesi çıkabilse, duyabilsek inşallah onu da gerçekleştiririz” ifadelerini kullandı.