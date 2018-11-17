‘Her Şey Senine Başlar'ın şarkısı yapıldı

Sevilen kitap ‘Her Şey Seninle Başlar'ın doğum gününde şarkısı yapıldı.

Kasım 2005'te piyasaya sürülen ‘Her Şey Seninle Başlar' adlı kitap okurlarıyla 13'üncü yılını kutluyor. Kitabın doğum gününde, okurlar kitaplarını ellerinde taşıyarak, sokakta karşılaştıkları diğer okurlarla selamlaşıyor. Kitabın yazarı Mümin Sekman, neden böyle bir etkinlik yaptıklarını şöyle anlattı: “Türkiyede yaşayan her yüz kişiden biri kitabın okuru. Büyük şehirlerde birbirlerini görme ihtimalleri çok yüksek. Bu bir okurdaşlık etkinliği. Aynı kitabı seven insanlar arasında bir beyin bağı bulunur"

1 milyon 200 bin baskıya ulaşan Her Şey Seninle Başlar'ın artık bir şarkısı da var. Kitabın yazarı Mümin Sekman ile şarkıcı Beyza Durmaz kitaptan yola çıkarak sözlerini yazdı. Beyza Durmazın besteleyip seslendirdiği şarkıyı Ceyda Pirali düzenledi.

Şarkının birkaç versiyonu önümüzdeki günlerde tüm mecralardan sunulacak. Kitabın doğum gününde şarkıdan ‘tadımlık' bir kesit yazarın sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Besteci Beyza Durmaz, “Her Şey Seninle Başlar'ın ruhunu şarkıya yansıtmaya çalıştık” derken, aranjör Ceyda Pirali “çok anlamlı bir şarkı oldu” dedi.

Mümin Sekman “Her Şey Seninle Başlar kitabımda, ‘başarmak şaşırtmaktır' yazmıştım. Kitap da beni defalarca şaşırttı. 1 milyon 200 bin beyinde bu kitaptan cümleler var. Şimdi şarkısını yaptık. İleride filmini de yapmayı hayal ediyorum. İnsanları zorlu zamanlarda güçlendiren, mücadele gücünü ateşleyen mesajlarımız var. Kitap, şarkı, film veya belgesel formunda da olsa, kendi hayatının mimarı olmak isteyenlere mesaj veriyoruz. Ben de bu kitabın çıkmasından sonra şunu öğrendim: Her şey seninle başlarsa, durmak nedir bilmezmiş” ifadelerini kullandı.