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04 Ocak 2017 13:47

Her yerde gri ojeli kızı arıyor

Her yerde gri ojeli kızı arıyor

04 Ocak 2017 13:47

İstanbul’da Kadıköy-Tavşanlı metrosunda yolculuk yaparken, yan koltuğunda kitap okuyan gri ojeli kızdan etkilenen Rizeli yazılım geliştiricisi, kızı bulabilmek için interneti seferber etti. Heyecanlandığı için metroda iletişim kuramayan ve kızın okuduğu kitabın ismiyle internet sitesi kuran genç, sosyal medya platformlarına da duyuru notları bıraktı.
İstanbul’da yaşayan Rizeli yazılımcı geliştiricisi Cihan Coşkun, 1 Ocak Pazar günü 21.15 sıralarında Kadıköy-Tavşantepe metrosunda yolculuk yaparken yaşadıkları nedeniyle interneti seferber etti. Yan koltuğunda ’Zincirlerimizden Başka Kaybedecek Neyimiz Var’ isimli bir kitap okuyan gri ojeli genç kızı bulmak isteyen Coşkun, ’YardımRail’ isimli Facebook grubunda ve pek çok sosyal medya ortamına duyuru paylaşımlarında bulunurken ayrıca ’zincirlerimizdenbaskakaybedecekneyimizvar.com’ isimli bir de internet sitesi kurarak şansını arttırmak istedi.
Yolculuk boyunca bir gözünün genç kızın kitabında olduğunu anlatan Coşkun, ondan çok etkilendiğini, normalde konuşkan bir yapısı varken yolculuk boyunca adeta dili tutulduğu için kendisinin de kitap okumaya daldığını ancak yolculuğun sonunda onu kaybettiğini anlattı.
Kurduğu internet sitesinden ismini bile bilmediği genç kıza seslenen Coşkun, "Aşağıdaki kutucuğa sana ulaşabileceğim bir şeyler yazarsan ve eğer hatırlıyorsan benim okuduğum kitabın ismini de yazarsan troll insanlardan kurtarmış olursun beni" ifadelerini kullandı.



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