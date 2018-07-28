Diğer
Kategoriler
28 Temmuz 2018 11:28

Her yıl 1,5 milyon insan hepatitten hayatını kaybediyor

Dünyada 400 milyon hepatitli hasta var ve yaklaşık 1,5 milyon insan hepatit nedeniyle yaşamını yitirdi.

Her yıl 1,5 milyon insan hepatitten hayatını kaybediyor

28 Temmuz 2018 11:28

Küresel bir sağlık problemi haline gelen ve insanların sağlığını tehdit eden hepatit virüslerine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Dünya Sağlık Örgütü, 28 Temmuz’u "Dünya Hepatit Günü" olarak kabul ediyor.


Dünya Sağlık Örgütü 28 Temmuz tarihini “Dünya Hepatit Günü” olarak kutluyor. Örgütün amacı bu gün aracılığı ile hepatite dikkat çekerek, üye ülkeler arasında koordinasyon sağlamak, dayanışmayı arttırmak, insanları hepatit konusunda bilinçlendirip farkındalığı arttırmaktır.


Laboratuvar testleri önemli


Hepatitin en önemli belirtisi cilt ve göz aklarının sararması, idrarın çay rengi çıkması, bulantı, kusma, iştahsızlık ve karın ağrısı gibi belirtilerle ortaya çıkan hepatitin, her zaman sarılık belirtisiyle seyretmeyeceğine dikkat çeken Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nedim Çakır, “Sarılığın hepatite bağlı olup olmadığı ancak laboratuvar testleriyle ortaya konabilir” dedi.


Dövme yaptıranlar dikkat


Hepatite neden olan virüsler (A, B, C, D, E tipleri) farklılık göstermekte olup, bulaşma açısından ikiye ayıran Çakır şöyle konuştu: “Hepatit A ve E, yiyecek-içeceklerden bulaşabilir. Hepatit B, C ve D ise kan ve vücut sıvıları ile veya doğum sırasında anneden bebeğe bulaşabilir. D hepatiti, B hepatitinin kardeşidir ve ancak B hepatiti varsa bulaşır. Yani B hepatit virüsü, D’ye “Süt anneliği” yapar. Kan ürünlerinin nakli, kulak delinmesi, dövme yaptırılması, diş tedavisi, manikür, pedikür veya cinsel ilişki sırasında B, C ve D hepatitleri, hastaların vücut sıvılarından sağlıklı kişilere bulaşır.”


Hepatit, siroz ve karaciğer kanserine yol açabilir


Hepatitlerin üzerinde bu kadar ısrarla durulmasının nedeni, kan ve vücut sıvıları ile bulaşan türlerinin sıklıkla kronikleşmesi olduğuna dikkat çeken Çakır, “Bu kronik hepatitlerin hepsi olmasa da bir bölümü uzun yıllar sonra siroza, bu sirozluların bir bölümü de karaciğer kanserlerine yol açabileceğini belirterek şunları ekledi: “Karaciğer sirozu ve kanserleri kronik B, C ve D hepatitlerinin en önemli komplikasyonu olarak kabul edilir. Ancak her kronik B, C ve D hepatitinde sirozlaşma görülmez. Bazen bu virüsler hastaya zarar vermeden karaciğerde sessizce ve sinsice yerleşip kalabilir. Biz bu durumdaki hastalara “Taşıyıcı” diyoruz.


A ve B hepatitlerine karşı aşı geliştirildi


DSÖ, dünyada 400 milyon hepatitli olduğunu, her yıl yaklaşık 1,5 milyon insanın hepatit nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi. Bu ölümlerin çoğu B ve C hepatitinin kronikleşmesi ile görülüyor. Kronikleşerek siroz ve karaciğer kanserlerine yol açma riski olan hastalığın en azından B türünün aşısının olması önemli bir şanstır diyen Çakır, İşte DSÖ, “Dünya Hepatit Günü” gibi kampanyalarla konuya dikkat çekerek, “Her tür hepatitin bulaşmasını engellemeyi, A ve B hepatit aşılarının kullanımını arttırarak sağlıklı kişileri bağışıklamayı, özellikle C hepatit virüsüne ait aşı keşif çalışmalarını desteklemeyi, bu yolla hepatiti kontrol altına alarak hastalığın ve yol açtığı ölümlerin önüne geçmeyi amaçlıyor” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç