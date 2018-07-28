Her yıl 1,5 milyon insan hepatitten hayatını kaybediyor

Küresel bir sağlık problemi haline gelen ve insanların sağlığını tehdit eden hepatit virüslerine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Dünya Sağlık Örgütü, 28 Temmuz’u "Dünya Hepatit Günü" olarak kabul ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü 28 Temmuz tarihini “Dünya Hepatit Günü” olarak kutluyor. Örgütün amacı bu gün aracılığı ile hepatite dikkat çekerek, üye ülkeler arasında koordinasyon sağlamak, dayanışmayı arttırmak, insanları hepatit konusunda bilinçlendirip farkındalığı arttırmaktır.

Laboratuvar testleri önemli

Hepatitin en önemli belirtisi cilt ve göz aklarının sararması, idrarın çay rengi çıkması, bulantı, kusma, iştahsızlık ve karın ağrısı gibi belirtilerle ortaya çıkan hepatitin, her zaman sarılık belirtisiyle seyretmeyeceğine dikkat çeken Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nedim Çakır, “Sarılığın hepatite bağlı olup olmadığı ancak laboratuvar testleriyle ortaya konabilir” dedi.

Dövme yaptıranlar dikkat

Hepatite neden olan virüsler (A, B, C, D, E tipleri) farklılık göstermekte olup, bulaşma açısından ikiye ayıran Çakır şöyle konuştu: “Hepatit A ve E, yiyecek-içeceklerden bulaşabilir. Hepatit B, C ve D ise kan ve vücut sıvıları ile veya doğum sırasında anneden bebeğe bulaşabilir. D hepatiti, B hepatitinin kardeşidir ve ancak B hepatiti varsa bulaşır. Yani B hepatit virüsü, D’ye “Süt anneliği” yapar. Kan ürünlerinin nakli, kulak delinmesi, dövme yaptırılması, diş tedavisi, manikür, pedikür veya cinsel ilişki sırasında B, C ve D hepatitleri, hastaların vücut sıvılarından sağlıklı kişilere bulaşır.”

Hepatit, siroz ve karaciğer kanserine yol açabilir

Hepatitlerin üzerinde bu kadar ısrarla durulmasının nedeni, kan ve vücut sıvıları ile bulaşan türlerinin sıklıkla kronikleşmesi olduğuna dikkat çeken Çakır, “Bu kronik hepatitlerin hepsi olmasa da bir bölümü uzun yıllar sonra siroza, bu sirozluların bir bölümü de karaciğer kanserlerine yol açabileceğini belirterek şunları ekledi: “Karaciğer sirozu ve kanserleri kronik B, C ve D hepatitlerinin en önemli komplikasyonu olarak kabul edilir. Ancak her kronik B, C ve D hepatitinde sirozlaşma görülmez. Bazen bu virüsler hastaya zarar vermeden karaciğerde sessizce ve sinsice yerleşip kalabilir. Biz bu durumdaki hastalara “Taşıyıcı” diyoruz.

A ve B hepatitlerine karşı aşı geliştirildi

DSÖ, dünyada 400 milyon hepatitli olduğunu, her yıl yaklaşık 1,5 milyon insanın hepatit nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi. Bu ölümlerin çoğu B ve C hepatitinin kronikleşmesi ile görülüyor. Kronikleşerek siroz ve karaciğer kanserlerine yol açma riski olan hastalığın en azından B türünün aşısının olması önemli bir şanstır diyen Çakır, İşte DSÖ, “Dünya Hepatit Günü” gibi kampanyalarla konuya dikkat çekerek, “Her tür hepatitin bulaşmasını engellemeyi, A ve B hepatit aşılarının kullanımını arttırarak sağlıklı kişileri bağışıklamayı, özellikle C hepatit virüsüne ait aşı keşif çalışmalarını desteklemeyi, bu yolla hepatiti kontrol altına alarak hastalığın ve yol açtığı ölümlerin önüne geçmeyi amaçlıyor” diye konuştu.