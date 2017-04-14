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14 Nisan 2017 14:42

Herkesin gözü önünde kuyumcu soygunu

Kağıthane’de herkesin gözü önünde güpegündüz etekli ve silahlı soyguncular kuyumcuyu soydu.

Herkesin gözü önünde kuyumcu soygunu

14 Nisan 2017 14:42


Kağıthane Etibank Caddesi üzerinde güpegündüz yaşanan soygun şok etti. Kuyumcu sahibi cuma namazına giderken dükkanın kepenklerini indirdi. Kuyumcunun cuma namazına gitmesini fırsat bilen soyguncular dükkanın önüne yaklaştı. Etekli ve silahlı soyguncular, kepenkleri demir keskiyle kestikten sonra kuyumcuya girdi. Vatandaşların gözü önünde gerçekleşen soygunda altınları alan soyguncular, araca atlayıp kayıplara karıştı. Bu sırada soyguncular bazı altınları yere düşürdü.


Görüntülerde kuyumcu önüne araçla gelen soyguncular daha sonra kepenkleri kaldırıyor. Bu sırada çok sayıda vatandaş olay yerinden geçerken, sesini çıkartmıyor. Ardından kuyumcular araca atlayıp kayıplara karışıyor. Cuma vakti soygun şoku yaşayan Erdoğan Ekşi, "Namazdaydım. Geldiğimde soyulduğunu gördüm.Şoktayım" dedi, Görgü şahitleri ise "Camiye koştuk. İçine girdim hocaya dedim bir anons yapın adamın altınlarını çalıyorlar. 10-15 dakika evvel oldu. 5 kişilerdi. Havaya ateş ettiler. Yüzleri maskeliydi. Üstünde asker kamuflajı gibi şeyler vardı. Birinde etekli bir şey vardı tanınmayacak şekilde tam oradan motorla geçiyordum çabuk geçtiler silahı doğrultular ben de polislere haber vermeye gittim ama bulamadım. Buraya 5 kişi geldi bir araçla sonra havaya silah attılar soymaya çalıştılar kuyumcuyu cuma saatiydi dükkan kapalıydı kepekler inikti. Üstlerine etek giymişlerdi maskeliydiler. Sonra çalıştılar soydular bir şeyler galiba o kadarını görmedim. Sonra bir el silah attılar gittiler" dedi.


Olayla ilgili soruşturma sürerken, polis helikopteri de soyguncuları yakalamak için çalışmalara katıldı.




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