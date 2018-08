Türkoğlu, “Basketbolda sokağın ruhu asla kaybedilmemesi gereken bir değer. Sokaklardan salonlara, her yerde basketbol bizi bir araya getirmeye devam edecek” dedi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, son zamanlarda en çok ilgi gören spor branşlarından olan ve 2020 Tokyo Olimpiyatları takvimine de girmeyi başaran 3x3 basketbolun Türkiye’deki en büyük organizasyonu hakkında görüşlerini paylaştı.

Türkiye 3X3 Turu’nu Red Bull Reign ile ortaklaşa gerçekleştiren Türkiye Basketbol Federasyonu’nun Başkanı Türkoğlu, federasyon olarak sokak basketboluna büyük önem verdiklerini hatırlattı. Türkoğlu, “Basketbol Federasyonu olarak amacımız, basketbolu her evde izlenir, her mahallede oynanır hale getirmek. Red Bull ile birlikte düzenlediğimiz, ’TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu’ güzel oyunumuzu, Türkiye’nin dört bir köşesine taşıyan ve basketbolseverleri bir araya getiren önemli bir organizasyon. Bu sezon Adana, Mersin, Antalya, İzmir, Ankara, Samsun, Bursa, Çanakkale ve İstanbul gibi şehirlerde yüzlerce takım mücadele etti. Kuşadası’nda gerçekleştirilen finali kazanan ekip de dünya finalinde ülkemizi ABD’de temsil edecek. Amacımız, 2020 Olimpiyatları’nda olimpik branş olan ’3x3 Basketbolu’nu daha fazla kişiye ulaştırmak. Halkımızın sokak basketboluna göstermiş olduğu ilgiden çok memnunuz. Basketbolda sokağın ruhu asla kaybedilmemesi gereken bir değer. Sokaklardan salonlara, her yerde basketbol bizi bir araya getirmeye devam edecek” açıklamasını yaptı.

Dünya finali Washington’da

Tüm rakiplerini geçerek Türkiye’de birinci olan CBÜ İndas Teknoloji, Eylül’de ABD’nin başkenti Washington’ın ünlü Barry Farm Goodman sahasında düzenlenecek Red Bull Reign Dünya Finali’ne gitmeye hak kazandı. Geçtiğimiz sezon bu turnuvayı Hercules takımı şampiyon tamamlamış ve ABD’de Türkiye’yi temsil etmişti.