TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Yasin Dallı’nın moderatörlüğünde gerçekleşen Ajans Saati programında

İhlas Haber Ajansı Spor Müdürü Mustafa Karagöl, Anadolu Ajansı Spor Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan, ve Demirören Haber Ajansı Spor Müdürü Uğur Demirkırdı’nın ve gündeme ve TBF’nin hayata geçirdiği önemli projelere dair sorularına yanıt verdi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın geçmişten bugüne her zaman büyük organizasyonlarda bulunmayı hak eden bir ekip olduğunu ve gelecek yıl Çin’de düzenlenecek Dünya Şampiyonası’nın elemelerine Başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde iyi bir başlangıç yaptığımızı belirten Türkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Grubumuzda dört galibiyetle bir üst tura geçtik. Bu bizi biraz daha avantajlı bir konuma getirdi. Bu turda grubumuzda Slovenya, Karadağ ve İspanya var. 14 Eylül Cuma günü Ankara’da Karadağ ile oynayacağız. 17 Eylül’de de Slovenya ile deplasmanda karşılaşacağız. Bu iki maçı aldığımız takdirde Dünya Şampiyonası’na gitme hedefimize çok yaklaşmış olacağız. Ama sporun kazanmak kadar kaybetmek olduğunu ve son saniyeye kadar rehavete kesinlikle izin vermediğinin de farkındayız. Şu ana kadar bütün ekip bu işe dört elle sarıldı. İnanıyorum ki hep birlikte Çin’de düzenlenecek Dünya Şampiyonası’nda olacağız.”

“Milli Takımımızda gurur duyduğumuz bir jenerasyon var”

22-30 Eylül tarihlerinde İspanya’nın Tenerife kentinde düzenlenecek FIBA Dünya Şampiyonası’na hazırlanan A Milli Kadın Takımı’nın son durumuna değinen Türkoğlu, şunları söyledi:

“Kadın Milli Takımımız şu ana kadarki hazırlık döneminde iyi bir grafik sergiledi. İnanıyorum ki 22 Eylül’de bizi gururla temsil edecek bir hale geleceklerdir. Kadın Milli Takımımızda gurur duyduğumuz bir jenerasyon var. İki defa Olimpiyatlara katıldılar. Avrupa Şampiyonalarında madalyalar, Dünya Şampiyonası’nda derece İnşallah bu sene de iyi bir başarı elde ederlerse tekrar Olimpiyat hakkı kazanacaklardır.”

“Beden eğitimi ve sınıf öğretmenlerine ulaşacağız”

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun imzaladığı üçlü protokol ile temelleri atılan Haydi Sahaya projesine de değinen Türkoğlu, şu açıklamada bulundu:

“Sayın Bakanlarımızla birlikte basketbolumuzun gelişimi anlamında çok büyük adımlar attığımızı düşünüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı’na ait tüm ilkokul ve ortaokulun bahçelerinde, gerek federasyonumuzun bütçesinden gerekse sponsorlarımızla birlikte yarı ve tam sahalar yapacağız. Mevcut potaları da yenileyeceğiz. Bu isteğimizin öncelikli sebebi tabii ki çocuklarımıza bir şekilde sportif alan oluşturabilmek ve onları spora teşvik edebilmek. Yapacağımız sahalarda çocuklarımızın bir kısmının basketbola merak duymasını, merak duymayanların bile en azından bir şekilde sporun içine girerek sağlıklı yetişmelerini hedefliyoruz. Proje kapsamında okullarımızdaki beden eğitimi ve sınıf öğretmenleriyle iş birliği yapma hedefimiz de var. Eğitim Kurumlarımız ile onlara basketbolu daha iyi öğretmek ve bu sayede onların da çocuklarımıza daha iyi öğretebilmelerini sağlayarak bir akım oluşturmak istiyoruz. Böylece gelecekte basketbolu seven ve takip eden insanların sayısını artırmayı hedefliyoruz. İnşallah görev süremiz içerisinde tüm okullara saha yapma imkanımız olur ve böylece tüm gençlerimizi sporla bir araya getirebiliriz.”

“Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza teşekkür ederiz”

Haydi Sahaya projesi üzerinde bir senedir çalıştıklarını hatırlatan Türkoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un bir kahve içme süresi içinde gerekli adımları attığını ve protokolün bir haftada imzalandığını belirterek şöyle konuştu:

“Bu fikrin sahibi Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Buradan da ona teşekkürlerimizi ve saygılarımızı iletmek istiyoruz. Başdanışman olarak göreve geldiğimde ilk olarak ‘Türkiye’nin her yerine basketbol potaları yapalım’ demişti. Biz de bize verilen görevi layıkıyla yapmak için kollarını sıvayan bir ekibimiz. Bu anlamda da gerek Milli Eğitim Bakanımıza gerekse Gençlik ve Spor Bakanımıza bu süreçte bizimle iş birliği yaptıkları için teşekkür ediyoruz.”

“Genç oyunculara şans veren bir yönetimiz”

A Milli Erkek Takımı’ndaki jenerasyon değişim sürecine de değinen Türkoğlu, genç oyunculara duydukları güvene dair şu açıklamayı yaptı:

“Kolay bir süreç olmadığının hepimiz farkındayız. Ama sonuçta bu arkadaşlarımıza bir şekilde şans verilebileceğini düşünen ve onları destekleyen bir yönetimiz. Çünkü biz de gençliğimizde bu şansları iyi değerlendiren ve bir noktaya gelen insanlarız. Milli formayı gerçekten hak eden birçok genç arkadaşımız var. Formanın hakkını layıkıyla veriyorlar. Federasyon olarak bu arkadaşlarımızın liglerde de daha fazla süre almalarını sağlayacak değişiklikler yaptık. Bu arkadaşlarımız daha fazla oynadıkça, süre aldıkça geliştiklerini hepimiz yakından göreceğiz. İnşallah bu arkadaşlarımızın bir yıl öncesinden çok maç yapıyor olmaları ve kendilerini geliştirmeleri 2019’daki Dünya Şampiyonası’nda oynayacağımız maçlarda bizi biraz daha avantajlı duruma getirecektir.”

“Oyuncularımız milli formanın değerinin bilincindeler”

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nda yaşanan değişim sürecinde oyuncuların milli formaya gösterdikleri saygının da önemli olduğunu kaydeden Türkoğlu, şöyle devam etti:

“Geçen seneden itibaren yakaladığımız güzel bir hava var. Ufuk Hoca ve ekibinin oluşturduğu ortam ve tüm oyuncuların gerçekten istekli bir şekilde milli takıma gelmesi bizim için en önemli noktalar. Şu anda milli takımda bulunan arkadaşlarımız hep milli formanın değerinin bilincinde olan oyuncular. Şu ana kadar yakalanan atmosfer anlamında iyi bir tablo sergilediğimizi düşünüyorum.”

“Federasyonda iyi bir ekip kurduk”

Hidayet Türkoğlu yönetimindeki Türkiye Basketbol Federasyonu’nda ülke basketbolunun en önemli isimlerinden Hüseyin Beşok, Ömer Onan, Haluk Yıldırım, Kerem Tunçeri, ZeynepGül Ene, Ufuk Sarıca ve Aydın Örs’ün de bulunduğu ve bu durumun beklentileri yükselttiği hatırlatıldığında, Türkoğlu şu cevabı verdi:

“Ben gerçekten iyi bir ekip kurduğumuza inanıyorum. Bu saydığınız isimler, Türk basketbolunun bu noktalara gelmesinde başrol oynamış insanlardır. ‘Türkiye’deki en iyi antrenör kim?’ dediğinizde aklınıza gelecek ilk insan Aydın Örs’tür. Diğer arkadaşlarımız da oyunculuk dönemlerinde gerek milli takımda gerekse kendi kulüplerinde olağanüstü performans sergileyen arkadaşlar. Takım olarak bir sinerji yakaladığımızı düşünüyoruz. İnşallah uzun vadede çok sağlıklı bir organizasyon kurmuş oluruz.”

“Alt yapılarda başarılı bir jenerasyon var”

Bu yaz U16 Yıldız Erkek Milli Takımı’nın Avrupa üçüncüsü, U16 Yıldız Kız Milli Takımı’nın ise Avrupa dördüncüsü olduğunu hatırlatan Türkoğlu, uzun yıllardır alt yapılarda başarılı bir jenerasyona sahip olduğumuzu belirterek

“Tüm alt yapı koordinatörlerimizi, antrenörlerimizi ve sporcu kardeşlerimizi kutluyorum. İnanıyorum ki yaptığımız değişiklikler sayesinde bu kardeşlerimiz kendi kulüplerinde de daha fazla oynama fırsatı bulacaklar. Oralarda kendilerini geliştirdikleri takdirde daha iyi noktalara gelecekler” dedi.

“Kulüplerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz”

Ligden çekilen takımlarla ilgili bir soru üzerine, Hidayet Türkoğlu, “Tabii ki bu tip durumlarla karşılaşmak bizi gerçekten üzüyor. Gerek devletimiz gerek federasyon, kulüplerimizi belirli bir noktaya kadar destekledi ve desteklemeye devam ediyor. Sezon başında ya da içerisinde plansız olarak atılan adımlar sonucunda maalesef ki böyle adımlarla karşılaşıyoruz. Biz de bu süreçte her zaman federasyon olarak bu kulüplerimizi iş birliğine davet ediyoruz. Kısa vadeli, uzun vadeli planlarını görmek açısından onlara ulaşmaya, bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama belli bir noktadan sonra da bazı arkadaşlarımız buna yaklaşıyor, bazıları yaklaşmıyor. Nitekim sonunda da bazıları bundan zarar görüyor ve kulüplerini kapatmak zorunda kalıyor. Bunun neticesinde mağdur olan çok antrenörümüz ve sporcumuz oluyor. Biz bu tabloları mümkün olduğunca minimize etmeye çalışıyoruz. Bazı durumlar da bizim haberimiz dışında gelişiyor. Bazılarının kendi aralarında ortaklık yapıp, iş birliği yapıp kapatma ya da başka bir yere transfer etme durumu oluyor. Bu biraz daha hukuksal anlamda takip edilmesi gereken bir nokta. Ama biz genel anlamda şu ana kadar yapmış olduğumuz değişikliklerle iyi bir tablo çizdiğimizi düşünüyorum" diye cevapladı.

“Genç oyunculara rekabete girme şansı verilmeli”

Yabancı oyuncu sayısının beşe indirilmesi ve antrenör kriterlerinin değiştirilerek yerli çalıştırıcıların daha fazla imkan bulmalarının sağlanmasına da değinen Türkoğlu, şöyle konuştu:

“Ben iki taraflı düşünen bir insanım. Sadece milli takımımızı düşünen bir insan değilim. Eski bir sporcu olarak bu arkadaşlarımıza rekabete girme şansının tanınması gerektiğine inanan bir insanım. Bu anlamda böyle bir hamle yaptık. İnanıyorum ki bu arkadaşlarımız bu yıl içerisinde alacakları süreyle kendilerini göstermiş olacaklar. Önce kendi kulüplerine bir şekilde faydalı olmuş olacaklar, daha sonra da milli takıma davet ettiğimiz arkadaşlar o performans grafiğiyle de milli takımımıza faydalı olacaklar. Bu kararı bu iki tarafı da düşünerek verdik. Geçtiğimiz yönetim altı yabancıda ısrarcıydı ama biz yeni yönetim olarak beş yabancıyla devam edilmesi ve bu arkadaşlara şans verilmesi açısından böyle bir değişiklik yaptık. Bu, hem antrenörlerimizin hem de oyuncularımızın gelişmeleri için önemli bir fırsat. İnşallah bunu iyi değerlendirirler.”

“Basketbol Gençler Ligi’nden çok mutluyuz”

Geçen sezon ilk defa düzenlenen Basketbol Gençler Ligi’nin bu sezon da düzenleneceğini dile getiren Türkoğlu, şunları söyledi:

“Basketbol Gençler Ligi, tüm masrafları TBF tarafından karşılanan bir organizasyon. Özellikle takımlarında şans bulamayan ama bugün ya da yarın oralarda olabilecek arkadaşlarımızı bir şekilde oraya hazırlamak için düzenlediğimiz, tıpkı Süper Lig gibi deplasmanlı bir lig. Bu ligde takımlarımızın gerçek anlamda kendi oyuncularını görme fırsatı var. Bizim de gerçek yetenekleri görme fırsatımız oluyor. O yüzden bu lig bizim için çok değerli. Ligdeki oyuncular da farklı şehirlerde farklı zamanlarda maç yapma tecrübesi kazandılar. İlk yılımızda iyi geri dönüşler aldık. Federasyon olarak çok mutlu olduk. Bu konuda bize destek veren tüm kulüplerimize ve kamuoyuna teşekkür ederiz. Bu sene bunu biraz daha genişletip İnşallah daha da geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz.”

“Türk basketbol tarihinin en başarılı ihalesi”

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin yeni dönemde Tivibu’da yayınlanacak olmasına dair bir soruya yanıt veren TBF Başkanı Türkoğlu, şunları söyledi:

“Televizyon ihalesi için, Türk basketbol tarihinde şu ana kadar yapılmış en başarılı ihale diyebiliriz. Buna emek veren bütün ekip arkadaşlarımı kutlamak istiyorum. Tivibu ile üç yıllık bir anlaşma imzaladık. Erkek maçlarımızın hepsi, kadın maçlarımızın bir kısmı oradan yayınlanacak. Döviz kurlarının yükseldiği bu ekonomik süreçte yaptığımız bu anlaşma sanıyorum ki kulüplerimizi çok rahatlatacaktır. Çünkü bizim yayın ihalesi ve sponsorluk gibi anlaşmalarımızın yaklaşık yüzde 90’ı kulüplere destek amaçlı, onların daha iyi organizasyonlar gerçekleştirmesi için yapılan anlaşmalar. İnanıyorum ki 2018-2019’dan itibaren kulüplerimizi maddi anlamda da çok daha iyi konuma getireceğiz. Özellikle sponsorluk ve yayın ihalesi çalışmalarında federasyon olarak bize düşen görevi layıkıyla yaptığımıza inanıyoruz. Tivibu’ya ve şu ana kadar iş birliği yaptığımız tüm değerli sponsorlarımıza teşekkür etmek istiyoruz.”

“Abdi İpekçi’nin yerine yapacağımız salon 7/24 yaşayan bir tesis olacak”

Abdi İpekçi Spor Salonu’nun yerine inşa edilecek yeni ve modern salona dair sorulan bir soru üzerine Hidayet Türkoğlu şunları ifade etti:

“Benim kariyerimin Türkiye’de geçen bölümünün tüm hikayesine Abdi İpekçi Spor Salonu ev sahipliği yapmıştır. Orayı yıkarken biz de çok üzüldük. Ama orası artık 40 yaşında bir salondu. Temeli 1979’da atılmıştı. Artık Abdi İpekçi’nin değişme vaktinin geldiğine inanan bir ekiptik. Orası için düşündüğümüz projeyi Sayın Cumhurbaşkanımız ile paylaştık. Kendisi çok beğendi ve bize yeşil ışık yaktı. Orası yaklaşık 78 bin metrekarelik bir arazi. Oraya yapmak istediğimiz salonun kapasitesi 10 bin olacak. Hem A seviyede hem alt yapılarda kadın ve erkek milli takımlarımızın kamp yapabileceği, aynı anda beş takımın kalabileceği, hem konaklayıp hem antrenman yapabileceği, içinde fizyoterapi salonundan fitness merkezine kadar, toplantı salonlarından video odalarına kadar aklınıza gelebilecek her şeyi barındıran bir salon olacak. Ayrıca hakem seminerleri gibi organizasyonlarımızın hepsi bir çatı altında toplanacak. Bu salon sadece sportif amaçla değil başka etkinlikler için de kullanılacak. Konser, iş toplantıları ya da mezuniyet gibi çok farklı organizasyonlara kiralanabilecek. Yeni bir perdeleme sistemi, ışıklandırma sistemi ve ses sistemiyle, her türlü organizasyon teknik altyapısını şimdiden planlamış durumdayız. Ayrıca bu salonun yanına 500-600 tribün kapasiteli beş tane daha salon yapmayı düşünüyoruz. Biz, yıl içerisinde İstanbul’da 10 bine yakın alt yapı organizasyonu yapan bir federasyonuz. Tüm alt yapı organizasyonlarını buraya çekmeyi düşünüyoruz.”

“E-Öğrenim sistemini hayata geçirdik”

Türkiye Basketbol Federasyonu olarak bir mobil aplikasyon yaptıklarını söyleyen Türkoğlu, şunları söyledi:

“Artık insanlar hem basketbol haberlerini hem maç sonuçlarını TBF internet sitemizden ya da aplikasyonumuzdan yakından takip edebilirler. Biz hep mümkün olduğunca fazla insana ulaşıp basketbol sever sayısını artırmayı hedefliyoruz. Bu yüzden teknoloji konusunda da böyle bir adım attık. Antrenörler ve hakemlerimiz için internet üzerinden kendilerini geliştirebilecekleri E-Öğrenim sistemimizi de hayata geçirdik. Bu uygulamalara girdikçe hem eğitimlere katılmış olacaklar hem de basketbol haberlerini alabilecekler."

“Aydın Örs’ün bizimle olması çok önemli”

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun Eğitim Kurulu’nun başına Türk basketbolunun duayen ismi Aydın Örs’ü getirdiklerini hatırlatan Türkoğlu, şu açıklamayı yaptı:

“Aydın Örs Türk basketboluna büyük emekleri olan bir insan. Onun burada olması bizden çok genç antrenörlerimiz için büyük bir fırsat. Aydın Örs ve ekibinin yapacaklarının Türk antrenörlerimizin gelişimine çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu vesileyle Aydın Örs’e bizimle olduğu için tekrar teşekkür etmek isteriz. Buradan da tüm genç antrenörlere ve antrenör olmak isteyenlere şunu söylemek istiyorum; eğitim seminerlerini yakından takip etsinler, Aydın Örs ve ekibinin değerli bilgilerinden yararlansınlar ve böylece İnşallah onlar da Türk basketboluna bir antrenör olarak dahil olabilirler."

“İsmet Badem bize hep ağabeylik yapan bir insandı”

6 Eylül Perşembe günü Çanakkale’de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden, Türk basketbolunun duayen ismi İsmet Badem’in vefatından çok büyük bir üzüntü duyduğunu söyleyen Türkoğlu, şöyle devam etti:

“Doğan Hakyemez Ağabey olsun, Battal Durusel Ağabey olsun, İsmet Badem Ağabey olsun; insan bu haberleri alınca çok üzülüyor. Bu insanlar hem sporculuk yıllarında hem de sporu bıraktıktan sonra basketbolun içerisinde kalan ve Türk sporuna uzun yıllar hizmet eden büyüklerimiz. Söyleyecek kelime bulamıyorsunuz. Bunlar bizim değerli büyüklerimiz, ağabeylerimiz. Allah mekanlarını cennet eylesin. Hepsi çok iyi insanlardı. İsmet Ağabey bizim bütün milli takım organizasyonlarımızda bulunan ve bize hep ağabeylik yapan bir insandı. Daha geçen gün, Battal Ağabey’in cenazesinde beraberlik. Çok neşeli, şakacı bir insandı. Allah mekanını cennet eylesin.”