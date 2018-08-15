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15 Ağustos 2018 15:43

Hidayet Türkoğlu: “İlk hedefimiz 2019 Dünya Kupası’na katılmak”

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, öncelikli hedeflerinin 2019 Dünya Kupası’na katılmak olduğunu söyledi.

Hidayet Türkoğlu: “İlk hedefimiz 2019 Dünya Kupası’na katılmak”

15 Ağustos 2018 15:43


TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA 2019 Dünya Kupası öncesinde oynanacak olan Karadağ ve Slovenya maçları öncesi A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın medya gününde açıklamalarda bulundu. Türkoğlu, öncelikli hedeflerinin 2019 Dünya Kupası’na katılmak olduğunu ifade ederek, “Hedef hedef baktığımızda da ilk grubu birinci olarak bitirmekti. Kazanabileceğimiz en fazla galibiyetle bir üst tura çıkmaktı. Bizim durumumuzu daha avantajlı duruma getirmesi için. Şu an o durumdayız son iki maçımızı da Ankara seyircisinin önünde iyi oynadığımızı düşünüyoruz. Çok güzel bir atmosfer vardı. İnşallah 14 Eylül’de de Ankara seyircisi milli takımımızı yalnız bırakmayacaktır. Orada da iyi bir atmosfer ve galibiyetle başlamalıyız. İki maçın çok önemli olduğunu biliyoruz. Kazanıldığı takdirde yolu yarılamış olacağız. Kasım ve şubattaki maçlarda avantajlı olacağız. Spor rehavete rahatlığa fırsat tanımıyor. Ekip olarak iyi çalıştıklarını düşünüyorum. 14 Eylül’de Ankara’daki ilk maçta Slovenya’daki maçlarda hazır şekilde sahaya çıkacaktır” şeklinde konuştu.



“Umarım bu dönemde olumsuz durumlarla karşılaşmayız”


Türkoğlu, milli takıma davet edildikten sonra katılan sporculara teşekkür ederek, “Her çağrıldıklarında milli takımı yalnız bırakmadılar. Bu takımın parçası olmak istediler. Kulüplerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Bizim dışımızda ayrı olaylar gelişti. Onlar da sağ olsun konu milli dava olduğu zaman duyarlı davranıp bizimle oldular. Umarım bu kamp döneminde olumsuz durumlarla karşılaşmayız. Kulüplerine sağlıklı şekilde dönerler. Bu bir ayı keyifli güzel keyifli ve iki maçın galibiyetiyle bitiririz” açıklamasını yaptı.




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