Hidayet Türkoğlu: “Umarım bizleri gururlandırırlar”

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın da mücadele edeceği Dünya Şampiyonası öncesinde açıklamalarda bulundu. Türkoğlu, “A Milli Kadın Basketbol Takımımız umarım bizleri gururlandırır” dedi.

İspanya'nın Tenerife kentinde düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası öncesinde son hazırlıklarını tamamlayan A Milli Kadın Basketbol Takımımız'ın antrenmanını seyreden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, antrenmanın ardından açıklamalar yaptı. A Milli Kadın Basketbol Takımımız'ın gurur kaynağı olduğunu söyleyen Türkoğlu, “Kadın Milli Takımımız, bana göre federasyonumuzun gurur kaynağı. Şu ana kadar elde ettiği başarılar, basketbolun daha iyi yerlere gelmesi açısından çok önemli. Şimdi Dünya Şampiyonası var. Zaman zaman Ekrem Hoca'yla da konuştuk. İyi hazırlandıklarını düşünüyorum. Turnuvalar her zaman farklı olur. Maç maç bakılır durumlara. O anki performanslarında her an her şey değişebilir. Farklı ülkelerin farklı neticeler aldıklarını da gördük. Ekibimiz ve antrenörümüz turnuva anlamında çok tecrübeli. Umarım güzel bir atmosfer olur ve bizi gururlandırıp kadın basketbolunun daha iyi yerlere gelmesi için önemli bir başarı alırlar” diye konuştu.

“Cumhurbaşkanımız bizi her zaman destekliyor”

Yönetim olarak her zaman en iyiyi istediklerini söyleyen Hidayet Türkoğlu, “Bu takımın en iyiyi hak ettiğini düşünüyoruz. Takımın başına bir antrenör var ve oyuncularla bizden daha fazla zaman geçiriyor. Kararı onlar verecektir. Önemli olan bizi gururlandıracak basketbol oynamaları. Grubumuzda basketbol ekolüne sahip ülkeler var. Çaprazdan da oynayacağımız önemli ekipler var. Bu bir oyun. İnşallah takımımız iyi bir performans sergiler ve bizi gururlandırırlar” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sporu çok seven ve destekleyen birisi olduğunu belirten Türkoğlu, “Sporu seven, sporu destekleyen Cumhurbaşkanımıza buradan teşekkür etmek istiyorum. Kendileri beni dün akşam arayıp takımı tebrik etti ve ben de bunu takıma ilettim. Hepsi çok mutlu. Ben de kendisine tekrar teşekkür etmek istiyorum. Erkek Milli Takımımız geçen seneden beri güzel bir atmosfer yakaladı. Ersan geçen sene katılamamıştı. Bu sene katılmasıyla önemli bir değer kattı. Cedi ve Furkan, geçen seneden bu yana özgüvenleri yükselen arkadaşlarımızdı. Bunu net şekilde gördük. Şans verilen herkes görevini layığıyla yaptı. Ekibi ve oyuncuları kutluyorum. Hedef Dünya Şampiyonası'na gitmekti ve şu anda hedefe çok yaklaştığımıza inanıyorum. Umarım bu şekilde devam edip 2019'da Çin'de yer alırız. Umarım bunu başarırız” ifadelerini kullandı.

“Jenerasyon değişikliği etkisini gösteriyor”

Milli takımlarda her zaman jenerasyon değişikliği olduğunu söyleyen Türkoğlu, “İster istemez bir jenerasyon değişikliği yaşıyoruz. Bu yaşta kardeşlerimizin Milli Takım'a dahil olması çok önemli. Ekrem Hoca, şimdiden bu arkadaşları bu organizasyonun bir parçası olması için şans verdi. İnanıyorum ki her şans bulduklarında iyi bir performans sergileyeceklerdir. Federasyon olarak altyapılarımızın iyi olduğunu, genç jenerasyonu sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Bu bizi heyecanlandırıyor. Gerek Kadın Milli Takımımız'da İlayda gibi, Erkek Milli Takımı'nda Cedi ve Furkan gibi isimlerin olması önemli. Milli Takım'a sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum. Kimi çağırdıysak, tereddütsüz herkes geldi. Burada olan herkese teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.