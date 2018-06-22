Hikmet Eraslan: "Bizim bu ülkeye gönül borcumuz var"

Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, geçtiğimiz hafta medya gündeminde en çok yer alan işadamı oldu. Medya takip şirketi İnterpress’in araştırmasına göre, Eraslan, medyada 46 habere konu oldu.

Başarının sektörde, medyada ve kamuoyunda karşılığını bulmasının sevindirici olduğunu ifade eden Eraslan, “Çalışmalarımızın takdir görmesi hem benim hem de başarının görünmeyen kahramanları için itici güç olacak” diye konuştu.

Dosso Dossi Fashion Show (DDFS), Türkiye’de nitelikli üretim yapan hazır giyim firmalarını 13 yıldır 30’un üzerinde ülkeden binlerce alıcı ile yılda iki kez Antalya’da buluşturuyor.

7 - 12 Haziran tarihleri arasında 26’ıncısı düzenlenen DDFS, 32 ülkeden 6 bin civarında alıcı ve 75 milyon dolar ciro ile kendi rekorunu kırdı. Organizasyon kapsamında Hilton otellerinin varisi Paris Hilton’un Türk top modellerle podyuma çıktığı defile, hem Türkiye’de hem de dünyada büyük yankı buldu.

Hikmet Eraslan, başarının sektörde, medyada ve kamuoyunda takdir görmesinin sevindirici olduğunu söyledi. Dosso Dossi Holding’in moda endüstrisinin yanı sıra Türkiye’nin tanıtımına ve turizmine de büyük katkı sunduğunu vurgulayan Eraslan, “Bizim bu ülkeye gönül borcumuz var. Bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de ülkemize daha fazla döviz kazandırmak için aynı heyecanla çalışacağız. Çalışmalarımızın kamuoyunda ve medyamızda karşılığını bulması hem benim hem de başarının görünmeyen kahramanları için büyük bir itici güç olacak” diye konuştu.