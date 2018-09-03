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03 Eylül 2018 12:21

Himalaya Bebek Yağı,’ 2018 Yılın Ürünü’ ödülünü aldı

Himalaya bebek yağı, ürün inovasyonu konusunda dünyanın tüketici tarafından oylanan ve ’2018 Türkiye Yılın Ürünü’ (Product of the Year-POY) ödülü’ne layık görüldü.

Himalaya Bebek Yağı,’ 2018 Yılın Ürünü’ ödülünü aldı

03 Eylül 2018 12:21



Dünyanın çeşitli ülkelerinde de kullanılan Himalaya Bebek Yağı, Türkiye’de ödüle layık görüldü. Yapılan şirket açıklamasına göre bebek yağı, ürün inovasyonu konusunda dünyanın tüketici tarafından oylanan ve üst sınıf ödülü olan ’2018 Türkiye Yılın Ürünü’ (Product of the Year-POY) ödülüne layık görüldü. Açıklamada ödülü kazanan Himalaya’nın, ürün inovasyonuna önem verdiği vurgulandı. Şirketin bu şekilde tanınması Türkiye pazarında da büyümesine yardımcı olacağı ve bölgedeki rekabet üstünlüğünü artıracağı ifade edildi.




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