Hipermarketlerde yılın 365 günü outlet dönemi başlıyor

Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, İçerenköy’deki hipermarketinde yılın 365 günü devam edecek “outlet” dönemini başlatıyor. Gıda ve gıda dışı ürünlerde yüzde 30’dan yüzde 70’e varan oranlarda indirim avantajının uygulandığı outlet reyonunda kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. Her ay ürünlerin yenileneceği outlet reyonlarında Temmuz ayında dizüstü bilgisayardan elektrik süpürgesine, bisikletten LED televizyonlara, ütüden mutfak ihtiyaçlarına kadar birçok farklı ürün, indirimli fiyatlardan satışa çıkarak tüketicilerin daha fazla tasarruf etmesi sağlanacak.

Firma, Türkiye’de ilk defa uygulayacağı outlet konseptini yaygınlaştırmak ve daha fazla müşterisinin bundan yararlanması için yakın zamanda farklı hipermarketlerine de bu hizmeti taşımayı hedefliyor.